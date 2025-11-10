Suscríbete a
sorteo

ABC te regala ocho entradas dobles para el Córdoba CF - Deportivo del próximo 16 de noviembre

Solo hay que seguir unos sencillos pasos para participar hasta este jueves, a las 14.00 horas

El idilio de Adrián Fuentes con el gol impulsa al Córdoba CF

La afición del Córdoba en un partido de liga esta temporada
ABC Córdoba

ABC Córdoba abre de nuevo un sorteo de entradas para el próximo partido entre el Córdoba CF y el RC Deportivo, que se enfrentarán el próximo domingo, 16 de noviembre, a las 18.30 horas. Será un duelo por permanecer en la zona alta ... de la tabla con los dos equipos en play off de ascenso

