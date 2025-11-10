ABC te regala ocho entradas dobles para el Córdoba CF - Deportivo del próximo 16 de noviembre

ABC Córdoba abre de nuevo un sorteo de entradas para el próximo partido entre el Córdoba CF y el RC Deportivo, que se enfrentarán el próximo domingo, 16 de noviembre, a las 18.30 horas. Será un duelo por permanecer en la zona alta ... de la tabla con los dos equipos en play off de ascenso

En esta ocasión, el diario sorteará 16 entradas (ocho dobles), para presenciar en directo el encuentro de los de Ania en el estadio del Arcángel, correspondiente a la decimocuarta jornada de liga en Segunda División.

Para poder participar, solo hay que registrarse y completar los pasos en este formulario. Los premiados están obligados a llevar las entradas impresas a la puerta de entrada del estadio, no siendo válidas en el móvil. El plazo está abierto hasta el jueves 13 de noviembre a las 14.00 horas. ¡Participa!