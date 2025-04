El Córdoba CF mide ante el Eldense su ambición por el play off de ascenso con la frialdad de las matemáticas

Seis jornadas quedan por delante y 18 puntos en juego para un Córdoba que afronta la trigésimo séptima para en su viaje por Segunda División. Con los 50 puntos en su bolsillo, el cuadro blanquiverde se centra ahora en intentar alcanzar el play off de ascenso. Una misión tan ambiciosa como complicada. Visitará al Eldense hoy a partir de las 16.15 horas, un rival en apuros que pelea en la parte baja de la clasificación. Los de Iván Ania quieren seguir soñando con una meta más allá de la permanencia, pero tiene que puntuar casi sin margen de error hasta final de curso.

Los cordobesistas llegan tras dos empates consecutivos en El Arcángel ante el Levante y Oviedo. Dos encuentros en los que el Córdoba se quedó muy cerca de ganar, pero no logró ser eficaz en el área rival y se marchó sin el premio de la victoria dos semanas seguidas. La semana pasada incluso fue claramente superior al cuadro asturiano en lo que a juego se refiere, pero fue incapaz de materializarlo en goles. Por tanto, dejó escapar una oportunidad única para presentar una candidatura más seria a pelear por el play off de ascenso a Primera.

La tarea es complicada, pero las matemáticas no abandonan de momento. El Córdoba ocupa la décima plaza de la tabla con 50 puntos en su casillero. Los que dan una hipotética permanencia en Segunda. Está a ocho puntos del play off, pero los duelos directos entre los rivales de arriba podría abrir la puerta para el equipo de Iván Ania.

Al menos no tiene que mirar abajo pues tiene un colchón de once puntos con respecto al descenso que marca el Eldense con 39. Por tanto, una victoria blanquiverde podría dejar el descenso a catorce puntos con solo quince puntos en juego. Una permanencia virtual para el Córdoba y todavía vivo en sus aspiraciones por entrar en el play off. Todo pasa por puntuar en el Pepico Amat, donde el Eldense no ha conseguido sacar su mejor versión, pero sigue vivo en la pelea por salir del pozo.

El Eldense quiere salir del descenso a costa del Córdoba. La plantilla, dirigida por el exblanquiverde José Luis Oltra, cuenta con cuatro exjugadores que pasaron por El Arcángel como Simo, Álex Bernal, Juanto Ortuño y Fede Vico. Sin embargo, la reacción del entrenador alicantino, que llegó en enero, no ha sido suficiente para sacar de la zona baja al Eldense. El Córdoba tendrá que jugar con la presión de un equipo de la zona baja aunque la estadística le acompaña: los de Iván Ania han ganado siempre a los rivales que están ahora en descenso.

Dudas en banda

Iván Ania confirmó que no podrá contar con Alberto del Moral para este encuentro que se suma a la baja ya conocida de Carracedo por sanción. Sí podrá llegar Rubén Alves que se perdió la pasada jornada ante el Real Oviedo. Aunque Iván Ania tendrá que hacer frente una vez más a las bajas con recambios en un fondo de armario que no cumple con las expectativas en las últimas jornadas. Además, la ausencia de Adilson y ahora la de Carracedo deja al Córdoba con menos peligro por banda, una de sus principales armas a lo largo de la temporada.

Con la recuperación de Rubén Alves, Iván Ania gana un central zurdo que estará acompañado previsiblemente por Xavi Sintes aunque Corbo ya ha presentado su candidatura para poder ser titular tras buenos minutos ante el Levante en El Arcángel. La gran duda del once está en la banda derecha. Una de las opciones para Ania es colocar a Ander Yoldi en el carril zurdo, pero hay otra opción. Jacobo puede pasar a la banda derecha y en la izquierda se formaría un doble lateral con Albarrán y Calderón. Un regreso del sevillano a la titularidad tras una segunda vuelta gris.