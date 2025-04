José Luis Oltra, entrenador del Eldense: «el Córdoba CF es uno de los equipos más vistosos de la categoría»

El entrenador del Eldense, José Luis Oltra se reencuentra esta jornada con el Córdoba. El valenciano fue técnico blanquiverde entre junio de 2015 y noviembre de 2016, una etapa marcada por altas expectativas y un desenlace agridulce. Llevó al equipo a disputar el play off de ascenso en su primer curso, pero una racha de nueve partidos sin ganar le costó el puesto a los pocos meses de su segunda temporada.

-Un duelo especial siempre frente al Córdoba, ¿no?

-Sí, sin duda. A nivel personal, siempre es un partido especial porque viví una etapa muy bonita allí. Fueron dos temporadas maravillosas, aunque en realidad fue una y media. La primera fue muy buena, llegamos a jugar el play off, y en la segunda, a mitad de campaña, fui destituido. Aun así, guardo un recuerdo muy positivo, tanto del club como de las personas que lo componían. Me quedé en Córdoba hasta que mis hijos terminaron el curso escolar, por eso hablo de dos temporadas completas. La ciudad me dejó una huella muy bonita, la gente siempre me mostró mucho cariño. Es un club con una afición impresionante, muy pasional. Disfrutar de un partido contra el Córdoba siempre tiene algo especial para mí. Y, por supuesto, sigo pendiente de cómo le va y siempre deseo que le vaya bien.

-¿Cómo ve a este Córdoba?

-Ya antes de coger al Eldense seguía toda la categoría, y el Córdoba me pareció desde el principio un equipo valiente, atrevido, vertical, con una filosofía y un modelo de juego muy definidos. Su entrenador, Iván Ania, está haciendo un trabajo excepcional, y los jugadores lo están interpretando con mucha intensidad y valentía. Al inicio de temporada les costó un poco más fuera de casa, lo que hizo que estuvieran en una posición más baja en la tabla, pero en cuanto cogieron regularidad, han demostrado todo su potencial. Ahora mismo llevan seis victorias y tres empates en los últimos nueve partidos, lo cual habla de una gran dinámica. En casa han empatado los dos últimos, pero siguen siendo un equipo muy reconocible: valiente, atractivo de ver, que presiona mucho en campo contrario, que aprieta al rival y no le deja jugar, y que cuando tiene el balón, siempre busca la portería rival.

-¿Puede luchar por algo más?

-Están haciendo una temporada extraordinaria. No sé si les va a dar para alcanzar cotas mayores, pero no tengo ninguna duda de que están entre los equipos más vistosos y que mejor fútbol practican en la categoría. Son, además, uno de los máximos goleadores. Las métricas generales son bastante buenas. Quizás con un poco más de fortuna en ciertos partidos estaríamos hablando de algo todavía más grande. Pero para ser la temporada posterior al ascenso, creo que la consolidación ya la tienen asegurada. Ahora quedan seis partidos y habrá que ver si pueden soñar. Si no, la base está puesta para intentarlo en próximas temporadas.

-¿Dónde cree que están sus virtudes?

-Sobre todo en que es un equipo muy intenso y competitivo. Es un conjunto atrevido, valiente, descarado, que siempre busca la portería contraria. Presiona alto, asume riesgos y lo hace con convicción, creyendo firmemente en su modelo de juego. Se nota que hay una idea muy clara detrás, muy ofensiva y definida, y eso les está dando muy buen resultado. Es un equipo que sabe a lo que juega y lo transmite en cada partido.

-¿Es mejor enfrentarse a un Córdoba sin presión, ya con la permanencia asegurada?

–Eso nunca se sabe con certeza. Los equipos que jugamos con presión, teóricamente lo hacemos al límite, porque hay una necesidad real de puntuar. Pero la presión a veces juega malas pasadas y puede generar ansiedad. Por otro lado, la falta de presión también puede provocar cierta relajación, aunque en muchos casos permite a los jugadores soltarse, mostrarse tal como son, sin la obligación del resultado. Así que no hay una fórmula clara sobre qué es mejor. Yo espero al Córdoba con sus armas, con su filosofía y estilo, como ya comenté antes: un equipo muy peligroso, con un modelo definido y que compite muy bien. De hecho, lleva nueve partidos consecutivos sin perder fuera de casa, y eso habla de su consistencia. Nosotros, sabiendo de la necesidad que tenemos, tendremos que hacer un partido muy completo para poder competir bien y sacar algo positivo.

-Una Segunda División cada vez más frenética con el paso de los años, ¿no?

-Sí, totalmente. Siempre he defendido que es una categoría emocionante, igualada, muy bonita y también muy difícil. Llevo más de 400 partidos en Segunda y tengo la experiencia suficiente para decir que en esta liga ya no existen las sorpresas porque cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier escenario. Eso la convierte en una competición tremendamente atractiva para el aficionado. Desde hace tiempo sostengo que, después de las grandes ligas europeas, la Segunda División española está por encima de muchas primeras divisiones de países importantes. Lo digo con convicción, por el nivel de igualdad, por la competitividad y también por la profesionalización creciente que ha vivido la categoría, en lo económico y en lo organizativo. Este año, por ejemplo, solo hay cuatro equipos que nunca han jugado en Primera: el Eldense, el Racing de Ferrol, el Cartagena y el Mirandés. El resto son clubes históricos, con grandes estadios, aficiones muy fieles y ciudades potentes detrás. Algunos equipos de Segunda mueven más gente y tienen mejores instalaciones que varios de Primera. Todo eso no garantiza el éxito deportivo, pero sin duda hace que esta sea una categoría preciosa, exigente e igualadísima.