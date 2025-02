Carlos Albarrán, el lateral incombustible para el Córdoba CF

La temporada está llegando al final (quedan cuatro jornadas de liga) y el Córdoba se mantiene en la segunda posición, con el play off asegurado y un aura de euforia entre la afición blanquiverde. Gran mérito tienen los jugadores de Iván Ania que han conseguido sacar su mejor nivel. Entre ellos se encuentra Carlos Albarrán. El lateral derecho es indiscutible para el técnico blanquiverde esta temporada y está respondiendo. No solo defensivamente, sino también aporta al casillero de goles. Su rendimiento está siendo óptimo en las últimas jornadas y será clave para el próximo play off de ascenso en el mes de junio.

Ante el Málaga, el jugador vio su tercer gol de la temporada. Algo impropio de un lateral. Los dos últimos fueron consecutivos (ante Intercity y Málaga) y sirvieron para darle los tres puntos al cuadro blanquiverde pues ganó por la mínima en las dos últimas jornadas. Se estrenó como goleador blanquiverde ante el Recreativo Granada en la ida. Sin embargo, no podrá repetir la próxima jornada ante el filial nazarí, pero Albarrán vio la quinta amarilla y no estará disponible el próximo domingo en Los Cármenes ante el Recreativo Granada, dirigido por Germán Crespo.

Ante el Málaga, Albarrán aprovechó un saque de esquina que botó Kuki Zalazar para cabecear en el segundo palo y adelantar a los blanquiverdes en un derbi andaluz vibrante que tuvo múltiples ocasiones de peligro, pero tuvo que llegar Albarrán para abrir la lata y sellar la victoria. La semana pasada, ante el Intercity, fue un partido menos espectacular, con pocas ocasiones. El Córdoba aprovechó una gran triangulación que comenzó Albarrán, cedió para Diarra, combinó con Toril que dejó el balón perfecto para que el lateral llegase por detrás dispuesto a colocar por delante a los suyos. Dos goles claves que le han dado tres puntos de oro a los suyos.

En distintos escenarios, ha sido capaz de adaptarse a la perfección para poder aportar a los suyos. Pese a ser un lateral, tiene mucho recorrido en ataque dado que Iván Ania y su estilo de juego es así, ambicioso, con los laterales sumados al ataque. En la otra banda tiene a Calderón con el mismo estilo. Su físico es envidiable para la categoría y llega en plenas condiciones pese a haber jugado prácticamente todos los minutos de la temporada. Con casi 3.000 minutos en sus piernas, es indiscutible para Iván Ania.

Aporta oxígeno al equipo y se implica en las transiciones. Además, en los 32 partidos jugador acumula 4 asistencias también. Llegó procedente del Algeciras tras una temporada regular, en la que no destacó demasiado. Sin un cartel de estrella, fue de los primeros fichajes del Córdoba con el respaldo de Iván Ania que había entrenado con él. Finalmente, el tiempo demostró que su fichaje ha sido un acierto para los intereses del equipo. No suelta el rol de titular y su recambio, el malagueño Iván Rodríguez, no termina de responder. Como muchos compañeros, ha ido de menos a más, rozando la regularidad durante toda la temporada.