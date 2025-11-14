Suscríbete a
Córdoba activa un protocolo municipal ante lluvias y viento: cierres de parques, colegios y cortes de calles, según la alerta

El plan ordena las actuaciones que ya se venían haciendo ante fenómenos meteorológicos adversos

El aviso amarillo llega a Córdoba: estos son los días y las horas que más va a llover

Imagen de archivo de los daños provocados por un tornado el año pasado en Córdoba
Imagen de archivo de los daños provocados por un tornado el año pasado en Córdoba V.M.
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Las actuaciones de los equipos municipales de emergencias ante fenómenos meteorológicos adversos en Córdoba cuentan desde ya con un protocolo que estandariza el tipo de intervenciones a realizar, en función del nivel de alerta (ya sea de la Aemet o del 112). Así lo han ... explicado este viernes el delegado de Seguridad, Jesús Coca, junto a Juan Díaz, jefe de la Policía Local de Córdoba y Daniel Muñoz, jefe de Bomberos de Córdoba, quienes se han encargado de elaborar esta hoja de ruta que ordena el caos que desatan episodios de lluvia, fuertes vientos u olas de calor.

