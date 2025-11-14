Córdoba activa un protocolo municipal ante lluvias y viento: cierres de parques, colegios y cortes de calles, según la alerta

Las actuaciones de los equipos municipales de emergencias ante fenómenos meteorológicos adversos en Córdoba cuentan desde ya con un protocolo que estandariza el tipo de intervenciones a realizar, en función del nivel de alerta (ya sea de la Aemet o del 112). Así lo han ... explicado este viernes el delegado de Seguridad, Jesús Coca, junto a Juan Díaz, jefe de la Policía Local de Córdoba y Daniel Muñoz, jefe de Bomberos de Córdoba, quienes se han encargado de elaborar esta hoja de ruta que ordena el caos que desatan episodios de lluvia, fuertes vientos u olas de calor.

Coca ha explicado que este protocolo «nace de la experiencia» y ante la necesidad de plasmar en un documento los pasos que se deben seguir cuando se avecina y desata un evento climático extremo.

«Surge con vocación de permanencia y, si bien es un documento vivo, con capacidad de actualización, sería buieno que se quedara como referente para el futuro», ha indicado el delegado.

Este protocolo se incluirá en el Plan de Emergencias Local, que se renovará en 2026 (está ahora en proceso de revisión para adaptarlo al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía) para dar respuesta a multitud de situaciones complicadas, desde incendios forestales a inundaciones, pasando por accidentes en los que se ven implicadas mercancías peligrosas, riesgos antrópicos por concentración de personas (Feria o Semana Santa), o los citados fenómenos meteorolóficos adversos.

¿Cómo funciona el protocolo?

Así, con este nuevo documento se fijarán intervenciones concretas según los niveles de alerta. En el caso de que sea amarilla (nivel 1) por lluvias, los equipos estarían atentos ante posibles labores de achiques de agua, se llevaría a cabo un refuerzo de imbornales; si, además, los avisos fueran por fuertes vientos, se revisaría el arbolado singular para evitar desprendimientos, y se cancelarían actividades en la vía pública, entre otras medidas.

Con alerta naranja (nivel 2), ya sea por precipitaciones intensas o por rachas fuertes de viento, el cierre de parques sería inmediato, se cortarían calles, carreteras y túneles con riesgo de inundación -como suele ocurrir en Carlos III-. Además, se recomendaría a la ciudadanía permanecer en casa salvo necesidad.

El nivel extremo de riesgo, el rojo (nivel 3), obligaría a indicaciones más estrictas como la reducción de la actividad municipal, el cierre de colegios y la recomendación de teletrabajar. «Todo ello para preservar la integridad de las personas», ha señalado Coca.

Canales de información

Los canales de información a la población sobre las alertas y medidas del protocolo seguirán siendo los mismos que hasta ahora: redes sociales del Ayuntamiento de Córdoba y medios de comunicación, entre otros. El delegado de Seguridad ha explicado que los avisos a la ciudadanía a través de los teléfonos móviles sólo los puede remitir la Adminitración autonómica.

Ante una emergencia climática, suele ser el Servicio de Emergencias 112 el que normalmente actúa recibiendo la llamada, geolocalizando la situación y evaluando el riesgo. Inmediatamente, coordina la intervención de los organismos necesarios, como policía, bomberos, sanitarios (061) y Protección Civil, asegurando que la información fluya rápidamente para dar la respuesta más eficaz posible.

En el caso de que se reciba un aviso naranja o rojo, el Ayuntamiento activaría su su Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), un órgano que reúne a los responsables de los distintos equipos de intervención y servicios municipales para planificar las medidas preventivas, así como de actuación y comunicación.