Los coches híbridos o eléctricos siguen ganando terreno en Córdoba: más de la mitad de las ventas en octubre

El número de vehículos matriculados en la provincia de Córdoba continúa al alza con una subida especialmente notoria en los eléctricos o híbridos. Según el informe de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en octubre se matricularon 811 ... vehículos, lo que supone un 32,30 % más que en el mismo mes del año anterior, en que se quedaron en 613.

De ellos, 232 fueron de gasolina y sólo 24 de motor diésel. Los 555 restantes eran híbridos o eléctricos. Supone un nuevo capítulo de una tendencia al alza que se mantiene todo el año: entre enero y octubre de este 2025 se han matriculado 6.262 vehículos, un 13 % más de los 5.542 en el mismo período de 2024. La comparación muestra que los coches que funcionan con combustibles fósiles siguen bajando en términos generales.

Noticia Relacionada Las ventas de coches nuevos aumentan en mayo un 18,5% en Córdoba Baltasar López La buena marcha del pasado mes sólo da para que en el conjunto del año las matriculaciones estén igual que en 2024

Los coches de gasolina subieron en octubre con respecto al décimo mes del año anterior, pero no el acumulado del año, en que bajaron un 22 %. Mucho más acusada, de un 44,56, fue la caída en los diésel, por ser un tipo de combustión que se considera muy contaminante.

Los vehículos que más crecieron fueron los híbridos enchufables, que en octubre de este 2025 fueron 98, lo que supone una subida que tanto con respecto a octubre de 2024 como en términos acumulados está siempre por encima del 180 por ciento.

Marcas

Los eléctricos puros quedaron en 50, lo que supone una subida del 85 por ciento entre octubre de un año y otro y del 114 % en el acumulado. Son cifras muy parecidas a las que se dan en el conjunto de Andalucía y en el resto de España.

Los vehículos comprados para uso particular son mayoría, en concreto 593 de los 811 que se matricularon en el décimo mes del año, con una evolución por encima del 43 por ciento.

La subida de los vehículos híbridos o eléctricos siempre es superior al 50 %, lo que refleja la posición que han empezado a alcanzar en el mercado. En cuanto a las marcas, las que más protagonismo tuvieron fueron Dacia y Hyundai, con 69 ejemplares cada una de ellas. Renault, con 58; Toyota, con 55; Kia, con 54, y MG , con 42, fueron también marcas muy presentes.