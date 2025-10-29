Los coches abandonados empiezan a desaparecer de las calles de Córdoba: 272 vehículos al depósito en dos meses

El Ayuntamiento de Córdoba ha retirado en apenas dos meses un total de 272 coches de la vía pública que lucían la pegatina naranja indicativa de estar 'abandonado' en la calle y ocupando una plaza de estacionamiento. Una campaña que puso en ... marcha en agosto la Policía Local yque hasta el momento ha generado 291 expedientes de los que 272 se han resuelto con el vehículo en el depósito y cumpliendo los plazos de exposición pública por si el propietario aparece para reclamarlo.

Según ha explicado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, de los 291 expedientes generados 161 provienen del correo electrónico que se facilitó para aportar a los agentes datos significativos para poder operar y los 130 restantes a través del propio seguimiento policial por zonas u otros canales.

Los datos que ha aportado Coca indican que de los 272 coches retirados, 95 han sido por la vía telemática de información ciudadana y 177 por los otros canales dispuestos. Coca ha destacado que «al final son 272 plazas de aparcamiento más para los vecinos, además de que esta retirada tiene un compromiso medioambiental porque se retiran elementos que pueden contaminar como las manchas de aceite o materiales que se deterioran».

Coches abandonados en Córdoba

Los procedimientos abiertos y la estancia en el depósito municipal -a donde van- para la retirada de coches abandonados en la vía pública suelen durar meses, la estimación del propio Consistorio, unos ocho meses en su resolución, que puede terminar en la valorización del propio vehículo si está en condiciones o directamente al desguace acabado el periodo de reclamación que fija la normativa.

Se estima que hay más de 2.500 coches abandonados que se calcula hay en la ciudad de Córdoba, que ocupan a día de hoy una superficie equivalente a tres campos de fútbol. La nueva medida viene avalada por la Ley de Tráfico, el Reglamento de Circulación o la propia ordenanza de tráfico del Ayuntamiento. La Policía Local ha dividido la ciudad en diez zonas y en unos diez meses terminará de retirar todos los vehículos.