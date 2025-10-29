Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Última hora
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Seguridad Vial

Los coches abandonados empiezan a desaparecer de las calles de Córdoba: 272 vehículos al depósito en dos meses

El Ayuntamiento hace balance de la campaña para liberar aparcamiento con la retirada de la vía pública

Así acabará el Ayuntamiento con el problema de tener tantos coches abandonados en la calle que ocuparían tres campos de fútbol

La grúa retira un coche en el Centro de Córdoba
La grúa retira un coche en el Centro de Córdoba Rafael Carmona

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Córdoba ha retirado en apenas dos meses un total de 272 coches de la vía pública que lucían la pegatina naranja indicativa de estar 'abandonado' en la calle y ocupando una plaza de estacionamiento. Una campaña que puso en ... marcha en agosto la Policía Local yque hasta el momento ha generado 291 expedientes de los que 272 se han resuelto con el vehículo en el depósito y cumpliendo los plazos de exposición pública por si el propietario aparece para reclamarlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app