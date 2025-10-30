Más de cien estudiantes de FP de Córdoba se retan con proyectos innovadores vinculados a la Base Logística del Ejército

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha retado a 103 estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional de once centros educativos de Córdoba a desarrollar proyectos innovadores vinculados a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) ... que contribuyan al fomento del empleo juvenil y a la generación de riqueza en el territorio.

El evento celebrado este viernes en Córdoba ha reunido a los IES Ángel de Saavedra, IES Fidiana, IES Galileo Galilei, IES Gran Capitán, IES La Fuensanta, IES López Neyra, IES Maimónides, IES Medina Azahara, IES San Álvaro, IES Trassierra e IES Zoco. La última parada será en Jerez, el próximo 7 de noviembre.

Este desafío se ha planteado en el marco del 'hackathon' -evento de colaboración intensiva para crear una solución funcional a un problema específico- organizado por Andalucía Emprende en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Gran Capitán, en la capital cordobesa, que ha visitado este jueves el consejero José Carlos Gómez Villamandos para conocer a los alumnos participantes y la metodología de trabajo que han aplicado para diseñar sus iniciativas.

Jóvenes diseñan el futuro

Esta competición de emprendimiento forma parte del ciclo de 'hackatons' que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía en ocho ciudades andaluzas con el objetivo de motivar a 800 estudiantes con vocación emprendedora a que solucionen un problema empresarial real con una idea de negocio. En el caso de Córdoba ha sido la Base Logística.

Según ha informado la Consejería en una nota, con ello «se pretende favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras en alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional».

Gómez Villamandos ha subrayado que actuaciones como ésta son «una oportunidad para que los alumnos con inquietudes demuestren sus competencias técnicas y desarrollen habilidades transversales fundamentales para su futuro profesional».