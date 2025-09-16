Caso Cerro Muriano: el Supremo ratifica el archivo de la causa contra el coronel Navarro

Entrada a la zona de maniobras donde se produjo la muerte de los dos militares.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la causa contra el coronel Navarro, uno de los mandos inicialmente investigados por la muerte de un soldado y un cabo durante unas maniobras en el pantano de la base de Cerro Muriano (Córdoba) en diciembre de 2023, según ha avanzado Diario de Sevilla y confirmado ABC.

La decisión se produce después de que la familia del soldado sevillano Carlos León, que había recurrido el sobreseimiento, no compareciera en la fase de tramitación del recurso de casación. El Alto Tribunal lo ha declarado «desierto», lo que supone la exclusión definitiva del coronel de la causa.

El abogado de la acusación, Luis Romero, ha señalado a este periódico que «lo habíamos presentado [el recurso] y se ha quedado desierto porque no lo hemos formalizado debido a que la familia así lo ha querido; no es que se nos hayan pasado los plazos ni nada, sino que mis clientes me indicaron que no siguiera adelante».

En mayo de este año, el Tribunal Militar Central exoneró a este mando al creer que no existen «indicios suficientes de criminalidad para procesar al citado oficial» por un delito contra los deberes de mando por no supervisar o controlar el ejercicio denominado 'paso del río'.

El alto tribunal togado argumentaba en su auto que este coronel «hereda» unas maniobras aprobadas en su día por su antecesor y que « se estaban llevando a cabo conforme a la Circular 305/23». A ello agrega que el coronel «desconoce los pormenores de la actividad paso del río porque quien iba a ejecutarla [el capitán] no entabla relación con él en aquellos días» y que el oficial de quien depende el capitán Zúñiga es el Jefe de Plana que «no le pide ningún detalle por mínimo que fuera de cómo y qué iba a hacer esa actividad indefinida», refleja este pronunciamiento judicial.

«El coronel pierde el dominio del hecho», refleja el auto, porque nadie le dice nada. «Es responsable del mando y de las decisiones que como tal toma, no de aquellas que no puede tomar porque carece de la información que le hubiera podido hacer modificar o prohibir aquel ejercicio».

El Juzgado Togado Central número 2 procesó en julio de 2024 al capitán Zúñiga, al teniente Tato, al sargento Castroviejo, al teniente coronel Zanfaño, al comandante Velasco y al propio coronel Navarro. Sin embargo, en apelación, el Tribunal Militar Central estimó el recurso del sargento y dejó fuera tanto a él como al coronel. Con la resolución del Supremo, la causa seguirá únicamente contra los otros cinco mandos procesados.