Un catalán va a la Mezquita de Córdoba por primera vez: «No la puedo describir con palabras»

Muchos viajeros llegan a Córdoba con altas expectativas, pero hay quienes, al enfrentarse por primera vez a su joya patrimonial, se quedan directamente sin palabras. Es el caso de un influencer catalán que ha documentado su primera visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba y ha compartido sus impresiones con miles de seguidores.

«La belleza de este lugar no la puedo describir con palabras«, asegura. Su ruta continuó con salmorejo y tortilla gigante junto a la Mezquita… y una parada final en el castillo de Almodóvar, al más puro estilo Juego de Tronos.

«Este lugar respira historia»

«Estaba claro que siendo mi primera vez en Córdoba no iba a conformarme con ver la Mezquita desde fuera», comienza relatando en uno de sus vídeos. Apasionado de la historia —«soy un friki de esto«—, su entusiasmo era evidente antes incluso de cruzar la puerta del monumento.

Una vez dentro, se quedó sin habla: «Este lugar respira historia, de verdad. No os podéis hacer una idea de lo que es hasta que lo ves. Es impresionante», afirmaba. El vídeo, que rápidamente ha comenzado a circular en redes, recoge planos de las icónicas columnas y arcos rojiblancos del templo omeya, acompañado de música épica y frases de asombro: «No la puedo describir con palabras».

Después de la visita cultural, llegó el turno de una de las tradiciones gastronómicas más populares entre los turistas: acercarse al mítico Bar Santos, a escasos metros de la Mezquita-Catedral, para probar su emblemática tortilla de patatas.

«Según me han dicho, es tradición comprar platillos y comerlos alrededor de la Mezquita», contaba. Probó el salmorejo, que calificó como «más denso que el de ayer y muy bueno, aunque me gustó más el otro», y la tortilla, de la que dijo: «Está buenísima. Está super integrada la patata con el huevo. Eso sí, a mí me gusta más cuajada».

Los cordobeses que vieron el vídeo no tardaron en intervenir con consejos locales: «Lo típico aquí es mojar la tortilla en el salmorejo. Eso es lo verdaderamente tradicional». Un detalle que, probablemente, probará si repite visita.

El Castillo de Almodóvar, un referente en Juego de Tronos

La experiencia no terminó en Córdoba capital. Al día siguiente, el influencer se desplazó al castillo de Almodóvar del Río, una fortaleza situada a unos 30 kilómetros de la ciudad y conocida por haber sido escenario en la serie Juego de Tronos, donde representó la fortaleza de Altojardín y otras localizaciones del universo de Poniente.

«Me he quedado impresionado con lo bonito que es», comentaba en un nuevo vídeo. Además de su arquitectura medieval perfectamente conservada, lo que más le sorprendió fue la presencia de banderas de las casas de Juego de Tronos «que tuvieron relación con este castillo». Una fusión entre historia real y fantasía televisiva que fascina a los amantes de ambas.