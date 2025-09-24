El caos ferroviario trae ahora incidencias de dos en dos en Córdoba: problemas con trenes de Iryo y de señalización causan retrasos

Pasajeros en uno de los andenes de la estación de tren de Córdoba

Nuevos problemas este miércoles en el corredor Sur de la Alta Velocidad (AV), que tiene a Córdoba como uno de sus núcleos principales. En esta ocasión ha sido una doble incidencia.

Primero, pasadas las siete, Adif (el gestor de las infraestructruas ferroviarias) comunicó, en sus redes sociales, que un problema en los equipos de a bordo de dos trenes Iryo estaba causando retrasos medios de 30 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla. Las demoras se estaban produciendo debido a que ambos trenes circulaban a menor velocidad de la que deberían.

Y una hora después Adif comunicó otra incidencia. En este caso, los trenes de AV que circulan entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se encontraban detenidos en las estaciones por una incidencia que afectaba a la señalización en Bifurcación Málaga.

Pasadas las nueve de la noche, el gestor de infraestructuras ferroviarias comunicó que tanto uno como otro problema se habían podido solventar, con lo que la circulación tendía a normalizarse tras un nuevo episodio del caos ferroviario.