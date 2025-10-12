La caída de un árbol por el golpe de un camión afecta a varios coches en el Parque Fidiana

Varios coches aparcados en la calle Paco de León del barrio de Fidiana en Córdoba se han visto afectados a primera hora de esta mañana por la caída de un árbol de la vía pública a consecuencia de un golpe propiciado ... por un camión de recogida de cartón que transitaba por la zona, según han confirmado a ABC fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de (SEIS) de Córdoba.

Según las mismas fuentes, el árbol era de grandes dimensiones y los daños en los vehículos han sido importantes. No ha habido que lamentar daños personales. La intervención ha causado el lógico revuelo en la zona por lo aparatoso del suceso.

El SEIS ha tenido también a lo largo de esta madrugada del Vía Crucis Magno algunas intervenciones más sin mayor relevancia salvo el incendio de un contenedor de cartón en Ronda de los Tejares o la caída de cascotes en el hotel Maimónides.