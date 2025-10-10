Suscríbete a
ABC Premium

incendio forestal

Los bomberos del Infoca combaten un fuego en Hinojosa del Duque

Las llamas se han desatado esta tarde y sus efectivos tratan de extinguirlas

El mayor incendio del verano en Córdoba: los héroes que enfrentaron las llamas en Villanueva del Rey

Estabilizado el incendio forestal en Villanueva del Rey, que obligó a cortar la N-432

Un helicóptero del Infoca combate un incendio en la provincia de Córdoba en una imagen de archivo
Un helicóptero del Infoca combate un incendio en la provincia de Córdoba en una imagen de archivo v. m.
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El periodo de mayor virulencia de los incendios forestales ya ha pasado en la provincia de Córdoba, pero aún sigue habiendo sobresaltos. El Infoca ha comunicado en sus redes sociales en la tarde de este viernes que está combatiendo un fuego en nuestro territorio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app