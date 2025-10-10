Los bomberos del Infoca combaten un fuego en Hinojosa del Duque

El periodo de mayor virulencia de los incendios forestales ya ha pasado en la provincia de Córdoba, pero aún sigue habiendo sobresaltos. El Infoca ha comunicado en sus redes sociales en la tarde de este viernes que está combatiendo un fuego en nuestro territorio.

En concreto, sus efectivos se encuentran desplegados en Hinojosa del Duque, donde están tratando de extinguir las llamas. Hasta allí, se han desplazado un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un camión autobombra y un helicóptero ligero.

Según la última información facilitada por el Infoca, el fuego se encuentra activo. Es decir, que las llamas aún se extienden sin control, propagándose el incendio, pudiendo presentar uno o más frentes en su avance.