Buscan a un vecino de Doña Mencía, desaparecido desde hace dos días en Alemania

SOS Desaparecidos ha informado este sábado de que se está buscando a un ciudadano de Doña Mencía, Fernando C. G., al que se ha perdido la pista en Alemania. En concreto se encontraba en Röttenbach, localidad perteneciente al estado de Baviera la última ... vez que se supo de él.

Desapareció hace dos días, ya que no ha vuelto a haber noticias de él desde este 23 de octubre. Este varón mide 1,70 de altura. Es de complexión delgada. Lleva el pelo rapado y tiene ojos saltones. Tiene 37 años de edad.

Para cualquiera que tenga una pista sobre su paradero, puede contactar con SOS Desaparecidos por los siguientes canales: pueden llamar al 868 / 286 726 o tienen igualmente disponible el email info@sosdesaparecidos.

Se da la circunstancia de que esta alerta ha saltado en la misma jornada en la que se resolvía satisfactoriamente la desaparición en Hinojosa del Duque protagonizada por un adolescente, que se había conocido el viernes. La menor fue hallada en buen estado.