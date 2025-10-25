Suscríbete a
ABC Premium

sucesos

Buscan a un vecino de Doña Mencía, desaparecido desde hace dos días en Alemania

Se le ha perdido la piesta en Röttenbach, localidad del estado de Baviera

Localizada la menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque junto a su perro

Localizan a la joven, de 24 años, que había desaparecido en Córdoba

Cartel de búsqueda del vecino de Doña Mencía desaparecido en Alemanía
Cartel de búsqueda del vecino de Doña Mencía desaparecido en Alemanía abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

SOS Desaparecidos ha informado este sábado de que se está buscando a un ciudadano de Doña Mencía, Fernando C. G., al que se ha perdido la pista en Alemania. En concreto se encontraba en Röttenbach, localidad perteneciente al estado de Baviera la última ... vez que se supo de él.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app