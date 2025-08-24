Localizan a la joven, de 24 años, que había desaparecido en Córdoba

Final feliz para la desaparición de una joven en Córdoba. SOS Desaparecidos ha informado este domingo de que Sonia Luque, de 24 años de edad, ha sido localizada y se encuentra bien.

Finaliza así la angustiosa búsqueda de esta chica por parte de sus familiares y amigos. A ella se le había perdido la pista en la mañana del sábado después de que saliera de trabajar de una cafetería en las Quemadas.

Durante horas no se supo de ella, lo que desató las alarmas. Por la tarde, su familia acudió a la Policía Nacional para interponer la denuncia por su desaparición. En ese momento, los agentes iniciaron las pesquisas para hallar su paradero.

Pocas horas después, llegaban buenas noticias. Sonia Luque había sido localizada y se encontraba en buen estado, con lo que el episodio había quedado en un enorme susto para todos los involucrados en él.