Suscríbete a
ABC Premium

Sucesos

Localizan a la joven, de 24 años, que había desaparecido en Córdoba

La familia denunció ante la Policía Nacional y se la hallado en buen estado

Buscan a una joven, de 24 años, desaparecida en Córdoba

Localizan en buen estado al hombre de 31 años desaparecido en Córdoba este domingo

Imagen de un operativo de la Policía Nacional
Imagen de un operativo de la Policía Nacional abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Final feliz para la desaparición de una joven en Córdoba. SOS Desaparecidos ha informado este domingo de que Sonia Luque, de 24 años de edad, ha sido localizada y se encuentra bien.

Finaliza así la angustiosa búsqueda de esta chica por parte de sus familiares y amigos. A ella se le había perdido la pista en la mañana del sábado después de que saliera de trabajar de una cafetería en las Quemadas.

Noticia Relacionada

Durante horas no se supo de ella, lo que desató las alarmas. Por la tarde, su familia acudió a la Policía Nacional para interponer la denuncia por su desaparición. En ese momento, los agentes iniciaron las pesquisas para hallar su paradero.

Pocas horas después, llegaban buenas noticias. Sonia Luque había sido localizada y se encontraba en buen estado, con lo que el episodio había quedado en un enorme susto para todos los involucrados en él.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app