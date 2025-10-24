La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque junto a su perro

La Guardia Civil de Córdoba ha iniciado las labores de búsqueda de una menor de 16 años, Andrea Díez, de Hinojosa del Duque después de que su familia denunciase su desaparición a primera hora de este mismo viernes.

Según han informado fuentes del Instituto ... Armado a ABC, tras la denuncia presentada por los padres de la menor en el Puesto de Hinojosa en la mañana, los agentes han comenzado las gestiones para su geolocalización y se ha establecido un dispositivo de búsqueda por los alrededores de la localidad, en el que además de las Patrullas en servicio, está previsto el empleo de medios aéreos como drones.

El Ayuntamiento de Hinojosa por su parte ha hecho un llamamiento a los vecinos para que ayuden en la búsqueda de esta menor desaparecida en esta misma localidad. En la descripción que han aportado de la menor está que en el momento que se le ha perdido el rastro llevaba puesto un suéter rosa y pantalones negros e iba acompañada de su perro. El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha señalado que ante cualquier información contactar con la Policía Local: 625 10 85 40 o la Guardia Civil: 672 22 97 41 (Sargento)

