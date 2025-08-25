Binter suma ya 6.700 pasajeros, un 63% de todos los registrados en el aeropuerto de Córdoba en 2025

El aeropuerto de Córdoba sigue despegando con fuerza. A la espera de que Vueling aterrice el 18 de septiembre para convertirse en la primera compañía que opere de forma estable -con una conexión a Barcelona-, la firma canaria Binter, una de las dos aerolíneas que están implantadas aquí de forma temporal, le inyectó este lunes más combustible a la toma de altura del aeródromo al confirmar que volará desde Córdoba, al menos, medio año más de lo inicialmente previsto.

Estaba previsto que su ruta con las Palmas de Gran Canaria concluyera el 25 de octubre pero comunicó que la extiende hasta el 28 de marzo. Esta firma, líder en el transporte aéreo interinsular en su archipiélago natal y que tiene 36 años de vida a sus espaldas, había iniciado sus operaciones en el aeropuerto de la capital el 1 de abril. Ofrece dos vuelos semanales: los martes y los sábados -uno de ida y otro de vuelta cada jornada-. En el periodo de expansión, se mantendrán esas mismas frecuencias y en los mismos días de la semana.

En el acto de inauguración de esta ruta, el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, mostró el deseo de la compañía de que dicha ruta tuviera una larga singladura, más allá de que su finalización estuviera prevista para finales de octubre. Aquel día, indicó que esta aerolínea, cuando lanza servicios fuera del archipiélago, intenta que «sean para todo el año». Aunque advirtió de que, para tomar una decisión al respecto, la compañía tendría que ver antes las cifras que arroja este itinerario, avanzó que «nuestra voluntad es que la conexión con Córdoba sea de todo el año».

Pues bien, este lunes se conoció que las cuentas le salen a la aerolínea canaria para mantenerla, al menos, hasta el 28 de marzo. Si se bucea en las estadísticas de AENA, se pueden encontrar cifras que han estado detrás de esta decisión de Binter. En los cuatro meses de los que hay datos en los que tiene operativa la ruta Córdoba-Las Palmas de Gran Canaria, ha sumado en nuestro aeródromo 6.693 pasajeros -se contabilizan tanto los de llegada como los de salida-. Eso supone que esta compañía ha aportado 63 de cada 100 usuarios que ha tenido el aeródromo de enero a julio -en concreto, ha supuesto el 62,8%-.

Temporada alta en la capital

Los dos mejores meses para ella han sido abril y mayo. En el primero, contabilizó 1.814 pasajeros, el 27,1% del total de los que han aterrizado o despegado desde nuestra tierra con esta aerolínea.

En el segundo, sumó algo más para rozar los 1.900 (28,3%). Esos dos meses, hay que recordar, son el periodo de temporada alta de la capital. Es una época en la que el atractivo patrimonial de la ciudad se realza por el buen tiempo para disfrutar de ella y por un frenético calendario festivo, con la Cata del Vino, Cruces, Festival de los Patios -esta celebración Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es la que mueve más turistas- y la Feria. En cuanto a junio y julio, Binter contabilizó 1.500 y 1.486 pasajeros, respectivamente.