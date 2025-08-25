El despegue del aeropuerto de Córdoba toma más fuerza: Binter extiende su ruta a Canarias hasta marzo

Llega del primer vuelo de Binter al aeropuerto de Córdoba el 1 de abril

Las buenas noticias no dejan de aterrizar en el aeropuerto de Córdoba. La plataforma Aeropuerto de Córdoba, colectivo ciudadano que fomenta el impulso de esta infraestructura de comunicaciones, ha hecho público que Binter extiende las fechas en la que tendrá activa su ruta entre nuestra urbe y Las Palmas de Gran Canaria.

Cuando se puso en marcha a principios de abril esta aerolínea indicó que estaría operativa hasta el Las Palmas de Gran Canaria hasta el 25 de octubre -tiene dos vuelos semanales-. Ahora bien desde la compañía se mostró interés en que tuviera vocación de continuidad.

Pues bien, tal y como ha informado la Plataforma y ha confirmado Binter a este periodico, la ruta extiende su vida hasta marzo de 2026.

