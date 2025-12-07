Belenes en Córdoba: una tradición con buena estrella

Un militar abre una puerta ante un grupo que ya se agolpa a la entrada de la sala San Felipe Neri. Dentro les aguarda el belén del Ayuntamiento. También en la sala Cajasol hay gente que quiere entrar antes de la hora de ... apertura.

Sin duda, la ruta por los belenes despierta un notable interés en medio de un puente como el de la Inmaculada. La misma expectación se vive por la tarde en el situado en la ermita de la Alegría, en San Hipólito. Es un claro síntoma del buen momento que vive esta tradición.

Estos nacimientos, que no son parte del tradicional Concurso de Kutxabank, y los que participan en el popular certamen son lugares de peregrinación para muchos cordobeses cada vez que llegan estas fechas.

El secretario de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, Manuel López, explica para ABC que existen tres categorías en el concurso. El popular, que es la adaptación del de toda la vida; el diorama, que tiene unas medidas limitadas a 1x1 y suele estar encajonado, aunque no es obligatorio; y el artístico, que juega con diseños creativos y perspectivas.

«Lo que se ha ido observando con el paso de los años es que las figuras se han ido humanizando. Hace décadas, la Virgen María tenía las manos juntas como si rezase y San José tenía una mano en el pecho y la otra sujetando una vara o llevando un farol, ahora las escenas muestran al Niño jugando, a la Virgen dando el pecho o con Jesús en brazos, por ejemplo».

El belén que quizá pueda llamar más la atención a los cordobeses es el de la Fundación Cajasol. Recrea una Córdoba inventada que entremezcla sus calles. Por ejemplo, la calle Julio Romero de Torres concluye, por el flanco izquierdo, en la Cuesta del Bailío, mientras que el flanco derecho es uno de los muros de la Mezquita en combinación con otros monumentos. La torre de la Catedral, sin embargo, se encuentra al fondo y en el medio. Aquí y allá, el lugar queda salpicado por zonas bien conocidas, como el retablo a San Rafael de Lineros o la fuente de la Fuenseca.

Escenas del belén napolitano, del belén de la Diputación y del municipal Ángel Rodríguez

Es una Córdoba nueva y costumbrista, donde hay labriegos. La Virgen, el Niño y San José no desentonarían en una mezcla de antiguo daguerrotipo y cuadro de Julio Romero de Torres. Junto a ellos está el monumento a los patios. El conjunto es extremadamente simétrico, dando una gran sensación de amplitud.

Belen de Viana

El del Palacio de Viana también llama la atención. Primero, por estar situado en una de las puertas principales, de modo que se ve desde la calle. Segundo, por el enorme tamaño de las figuras. Algunas de ellas pueden acercarse al metro. Flores, piñas, pascueros y bodegones realizados en urnas antiguas de piedra rodean este conjunto que parece una versión XL de los habituales.

El Nacimiento de la Diputación, instalado en la Iglesia de la Merced, juega con la noche y el días. El portal es una agreste gruta. Cuenta con gran profundidad y quizá lo más destacado sea la llegada, desde la parte izquierda, de los Reyes Magos. Al fondo, un pueblo de casas blancas contrasta con el entorno de cuevas en el que se encuentra el Nacimiento. Villancicos flamencos amenizan la visita como banda sonora.

El belén del Ayuntamiento, situado en la sala San Felipe Neri, también genera una gran sensación de amplitud y juega igualmente con la noche y el día. Cuenta con un ángel iluminado al final y numerosas escenas cotidianas. Tiene un total de 35 figuras de entre 35 y 40 centímetros. También emplea bonsais.

Kutxabank y la ermita de la Alegría

Igualmente cuidadosos, son los situados en la sede central de Kutxabank y la ermita de la Alegría. El primero, en su minuciosidad, ofrece detalles que salpican su completo conjunto. Es el caso de un gato desganado ante un ratón al que ni siquiera persigue en una barandilla, una cobra de la que no se percatan dos romanos despistados o un paje con un camello arrodillado.

El de la Ermita de la Alegría, cuyo montaje corresponde a la hermandad de la Sentencia, juega con un paisaje agreste y tiene un telón. Le acompaña el bonito sitio donde se encuentra: el patio del lugar.

Así, la ruta belenista de este año confirma, una vez más, el arraigo de una costumbre que sigue viva y en constante renovación. Cada montaje, desde los más monumentales hasta los más íntimos, ofrece miradas distintas sobre un mismo relato que continúa emocionando a generaciones. Se trata de una tradición con buena estrella en Córdoba y que no ha sucumbido como otras al paso del tiempo.