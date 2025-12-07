Suscríbete a
Belenes en Córdoba: una tradición con buena estrella

La afluencia a los nacimientos, especialmente al del Ayuntamiento o al de la Fundación Cajasol, es un síntoma de su arraigo

Nacimiento del belén de Casa Sevilla
Nacimiento del belén de Casa Sevilla FOTOS: ÁNGEL RODRÍGUEZ

Alfredo Martín-Gorriz

Córdoba

Un militar abre una puerta ante un grupo que ya se agolpa a la entrada de la sala San Felipe Neri. Dentro les aguarda el belén del Ayuntamiento. También en la sala Cajasol hay gente que quiere entrar antes de la hora de ... apertura.

