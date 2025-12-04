La Fundación Cajasol presenta en Córdoba la programación de 'Gozos de Navidad' con recitales, magia y talleres creativos

La Fundación Cajasol en Córdoba ha inaugurado esta semana su tradicional belén, un acto que marca el inicio de la programación navideña de cada año 'Gozos de Diciembre'. Este año, el belén vuelve a estar a cargo de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, que ... ha apostado por una escenografía costumbrista ambientada en rincones emblemáticos de la ciudad como la Mezquita, la Cuesta del Bailío, la calleja de las Flores, la Puerta del Puente o los patios cordobeses.

La obra podrá visitarse gratuitamente hasta el 5 de enero, en horario de mañana y tarde, salvo en fechas especiales. Más allá de la exposición del Belén, la Fundación Cajasol ha preparado una ambiciosa agenda de actividades culturales, educativas y familiares con más de una veintena de propuestas que se extenderán hasta enero.

Entre ellas destacan los talleres de iniciación al belenismo (6 y 8 de diciembre), donde los participantes aprenderán a crear pequeños elementos decorativos para su propio belén. Las visitas teatralizadas al belén para todos los públicos (en diferentes fechas del mes), y sesiones específicas para escolares y personas con diversidad funcional.

Así como recitales y conciertos en la Iglesia de San Agustín, como el recital poético-musical Racimo de serafines (11 de diciembre) y el concierto Gospel It (19 de diciembre), con entrada mediante invitación, a recoger en la sede de la Fundación Cajasol.

No faltarán los talleres familiares creativos, como la elaboración de bolas de Navidad, adornos de fieltro, tarjetas con luces LED o ilusiones ópticas navideñas, todos ellos en la sede de la Fundación. La información de los horarios y la reserva de entradas, puede consultarse la web o acudiendo a la sede de la Fundación en Avenida Ronda de los Tejares, 32.

Música y magia

También está prevista una jornada especial en el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria el 29 de diciembre, con actividades al aire libre como un espectáculo de magia con Luigi Ludus, una zambomba flamenca (Al compás de mis lunares) y el concierto Jingle Bells Rock. Y como cada año, la presencia del Cartero Real del 26 de diciembre al 5 de enero, para que los más pequeños puedan hacer llegar sus deseos a los Reyes Magos.

La edición de este año duplica la oferta de actividades respecto a la anterior y consolida a 'Los Gozos de Diciembre' como «uno de los grandes referentes culturales y sociales de la Navidad en Córdoba». Desde la Fundación Cajasol «se anima a toda la ciudadanía a participar activamente y a disfrutar de unas fiestas entrañables, en las que se pone en valor el compromiso con la cultura, la tradición y la identidad andaluza»