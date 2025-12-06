La Navidad llega a la Diputación de Córdoba: estas son todas las actividades gratuitas

Las celebraciones navideñas organizadas por la Diputación de Córdoba han arrancado este viernes con el tradicional XI Pregón de Navidad y la inauguración del belén en la iglesia del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial. Estos actos han dado inicio ... al programa 'La Navidad en el Palacio de la Merced', con una agenda repleta de actividades para toda la familia en la capital cordobesa, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Programación 'La Navidad en el Palacio de la Merced' 1 11 de diciembre: Recital lírico a cargo del Dúo Inara (soprano Irene González y pianista Nuria Ruiz). 2 13 de diciembre: Representación del Auto Sacramental de los Reyes Magos en el templo del Palacio de la Merced. 3 15 de diciembre: 'Concierto Supercapacidades' con la participación de personas con diversas discapacidades, organizado por la Fundación Sifu. 4 19 de diciembre: Concierto navideño de la coral de la Fundación Miguel Castillejo. 5 20 de diciembre: Cierre del ciclo con el concierto 'Un piano por Navidad' a cargo de Chico Pérez.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, destacó durante su intervención que las festividades no solo se celebran en la capital, sino que se extienden por los 77 municipios de la provincia, creando un «mapa de luces, conciertos y tradiciones» que hace de diciembre un mes único.

El acto comenzó con el pregón a cargo del sacerdote Antonio Navarro, quien centró su discurso en el verdadero sentido de la Navidad, recordando que «la ternura de un Dios que se hace niño es fuerza moral y llamada a la comprensión, a la acogida y a construir puentes, no muros». Además, Fuentes aprovechó la ocasión para rendir homenaje al autor del cartel de esta edición, el pintor Rafael Cervantes, quien, con su obra, evoca las vivencias navideñas de la infancia a través de la imagen de una niña colocando al Niño Jesús en el pesebre.

La jornada continuó con la inauguración del belén instalado en la iglesia del Palacio de la Merced, diseñado por la Asociación Cultural Belenista de Córdoba. Este año, las figuras, aproximadamente unas 30, están vestidas al estilo hebreo y se distribuyen en tres escenas principales: la Cabalgata de los Reyes Magos, la búsqueda de posada por parte de José y María, y el Nacimiento con la adoración de los pastores.