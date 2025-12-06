Suscríbete a
La Navidad llega a la Diputación de Córdoba: estas son todas las actividades gratuitas

El presidente de la institución ha inaugurado el belén y el pregón ha corrido a cargo del sacerdote Antonio Navarro

ABC Córdoba

Córdoba

Las celebraciones navideñas organizadas por la Diputación de Córdoba han arrancado este viernes con el tradicional XI Pregón de Navidad y la inauguración del belén en la iglesia del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial. Estos actos han dado inicio ... al programa 'La Navidad en el Palacio de la Merced', con una agenda repleta de actividades para toda la familia en la capital cordobesa, con acceso gratuito hasta completar aforo.

