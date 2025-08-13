El bar de Córdoba que vende bocadillos desde hace 47 años: «Con ingredientes tan secretos como los de la Coca Cola»

Es una de las bocaterías más emblemáticas de Córdoba y, tras una merecidas vacaciones, ha abierto sus puertas, tal y como han difundido a través de redes sociales sus 'parroquianos', entre los que se encuentra el articulista de ABC Juan José Primo Jurado.

Se trata de El Picantón, ubicado en la calle Fernández Ruano, junto a la histórica Puerta de Almodóvar. Fundado en 1978 por Antonio y Basi, el negocio comenzó como una tienda de ultramarinos y se transformó en un bar donde preparar bocadillos para estudiantes y vecinos de la zona. Hoy, su hija Penélope Núñez mantiene viva la tradición familiar, conservando recetas y el espíritu que ha hecho famoso al local.

El bocadillo Picantón es la estrella de la carta, elaborado con mortadela a la plancha, pimientos, queso fundido, cebolla crujiente y tortillas según la receta original. A lo largo de los años, la bocatería ha añadido variantes para adaptarse a nuevos gustos sin perder su esencia.

Sus salsas

Uno de los grandes atractivos de El Picantón son sus salsas caseras, conocidas como camello, verde y mala leche (picante), elaboradas con una base de mayonesa y especias secretas. Estas salsas han convertido a la bocatería en un referente del sabor auténtico cordobés.

Horario

El Picantón abre de lunes a sábado, durante todo el día. Para disfrutar sin esperas, se recomienda acudir fuera de las horas punta. Además, el local mantiene presencia en redes sociales, donde comparte novedades y promociones para sus clientes.

