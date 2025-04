Balance de 14 horas de apagón en Córdoba: 30 patrullas policiales nocturnas, 84 salidas de bomberso, 4.000 litros de gasoil usados...

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha hecho balance de las 14 largas horas de día y de parte de la noche de gran apagón en la ciudad. Lo más destacado es que no hay que lamentar ninguna víctima mortal. Además, ha reflejado que la mayoría de las incidencias que se produjeron fueron de carácter leve, sin tener que lamentar situaciones graves o muy graves.

El titular del bastón de mando de Córdoba ha comparecido este martes en la Comisaría de la Policía Local de la avenida de los Custodios, donde el equipo de gobierno y el resto de personal que actuó en la emergencia han tenido (y mantienen aún) el 'campamento base'. Es la ubicación en la que se activó el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) mientras que la Emergencia fue de nivel 1. Luego, el mando de la situación pasó al control de la Junta de Andalucía, tras declararse el nivel 2, mientras que, posteriormente, pasó el mando al Gobierno de España tras declararse el nivel 3 de Emergencia Nacional.

Precisamente, Bellido ha confirmado que ahora mismo «seguimos en nivel 3 de emergencia», por lo que el mando continúa en manos del Gobierno de España, a pesar de que la electricidad y gran parte de las comunicaciones han vuelto. Eso sí, ha señalado que «se irá desescalando a medida que mejore la situación».

Intervenciones y dotaciones

Bellido, acompañado por los mandos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y los concejales que están actuando en la emergencia, ha desglosado las intervenciones. La principal es que produjeron 84 salidas de los Bomberos para «personas que estaban atrapadas en los ascensores o en las cocheras».

Asimismo, ha informado que durante la noche, «en coordinación con la Policía Nacional», ha habido un total de 30 patrullas policiales nocturnas para evitar problemas de seguridad o pillaje en las horas en las que no hubo luz artificial y se hizo la oscuridad total en la ciudad.

Igualmente, Cruz Roja ha informado que ayudó a «mil personas» que se quedaron atrapadas en las estaciones de tren y autobús de Córdoba sin poder salir a su destino los trenes y los autocares previsto. Además, también dotaron de «800 litros de agua» a las estaciones del Higuerón y de Alcolea.

El operativo de la Policía Local contó con la incorporación «voluntaria» en la mayoría de los casos de prácticamente todos los agentes del cuerpo, que «han doblado turnos, empezado antes o alargado su salida». Igualmente, Bomberos contó «25 efectivos», ha declarado su jefe, mientras que Cruz Roja contó para su operativo «con 25 voluntarios».

Medidas adoptadas

El Ayuntamiento de Córdoba tomó tres decisiones fundamentales para mantener los suministros considerados «críticos» para mantener la seguridad y garantizar agua y alimentos a los ciudadanos en el caso de prolongarse la situación.

En este sentido, el alcalde ha revelado que la primera decisión fue garantizar «el suministro de agua a la ciudad» porque desde el corte eléctrico sólo había capacidad para llevar líquido a los grifos de los ciudadanos durante «38 o 40 horas». De ahí, la necesidad de garantizar el suministro si la situación se alargaba en Emacsa. Por eso, se dotó a las depuradoras y demás ejes hidráulicos de «11 generadores» para tener capacidad para «depurar y transportar agua» si pasaban esas 38 horas.

Igualmente, la segunda decisión fue «garantizar la posibilidad de comunicarnos» para coordinar la situación. Se declaró crítico el sistema de comunicaciones. En este sentido, ha apuntado que «ha funcionado genial el sistema Tetra para poder comunicarnos por emisora». Igualmente, ha destacado la labor que permitió usar en las comunicaciones «la mlla de comunicaciones de infraestructuras en la ciudad». Así «la comunicación estaba garantizada».

Hubo un tercer servicio que fue declarado crítico. «Fue MercaCórdoba, para que no se suspendiera el suministro alimentario en la ciudad». Para ello, se dotó de un generador que garantizara su actividad que fue «prestado por Cruz Roja». Finalmente, no tuvo que usarse porque la electricidad volvió antes de que comenzase a operar MercaCórdoba.

Otro punto fundamental fueron las reservas de gasoil disponibles para mantener en uso los generadores eléctricos. En este caso, Bellido ha recordado se han utilizado «casi 4.000 litros de gasoil», pero que se han usado los «depósitos de Aucorsa», donde había una disponibilidad de «90.000 litros». Igualmente, señaló que también estaba en cartera otros «casi 100.000 litros de gasoil que tenemos de los colegios».

Operativo

El alcalde de Córdoba también ha subrayado la labor de información que se llevó a cabo ante la imposibilidad de comunicarse a los ciudadanos a través de los medios de comunicación por la caída de los datos y las redes de wifi públicas y privadas.

En este punto, Bellido ha informado que se instaló una patrulla base de Policía Local y Protección Civil en cada centro cívico de cada distrito de la ciudad, con el objetivo «de que las personas, ante un problema sanitario o falta de cualquier servicio básico como oxígeno o demás, pudieran comunicarlo a estos equipos» y darle una solución ante la imposibilidad de usar el teléfono.

Igualmente, los Bomberos y Protección Civil también realizaron patrullas por determinados barrios de la ciudad para prestar el mismo servicio, pero con movilidad en lugar de en una situación fija en los citados centros cívicos.

No hay información sobre una posible repetición

Bellido también ha apuntado que prestaron ayuda «a la Subdelegación y al Hospital Reina Sofía» para garantizar que tenían suficiente suministro de gasoil para operar con generadores en el caso de ser necesario.

El alcalde de Córdoba ha apuntado que la experiencia de esta situación servirá «para realizar un protocolo más definido» ante algún tipo de apagón, puesto que «no hay uno específico». En cualquier caso, Bellido ha apuntado que, en la función de coordinación con la Junta y el Gobierno, nadie les ha informado de la posibilidad o no de que un apagón de este tipo pueda repetirse. «No nos ha informado de la posibilidad de que pueda repetirse, pero tampoco puede descartarse», aunque la realidad es que no «nos han transmitido» información en uno u otro sentido.