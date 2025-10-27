El Ayuntamiento de Córdoba dará 1,4 millones en ayudas para la reforma de bloques del Parque Figueroa

El Ayuntamiento de Córdoba aprobará hoy, tras su paso por la Junta de Gobierno Local, la apertura de la convocatoria de ayudas para el proyecto de rehabilitación de viviendas del Parque Figueroa en su primera y segunda fase -la Junta aporta también fondos llegados ... de la UE y los dueños sufragan una parte del coste de la remodelación-.

Las partidas municipales se enfocarán a los 12 bloques -suman 240 pisos- que decidieron participar en este plan y que reciben apoyo económico del Gobierno regional. Eran un total de 72 inmuebles (1.440 viviendas) los que podían acogerse a este programa de reforma. Según la documentación del Consistorio que ha facilitado el PSOE, el hecho de que finalmente los beneficiarios en la práctica se hayan reducido supondrá que la inyección de Capitulares también descienda. De una aportación máxima prevista de 2,4 millones se quedará en 1,44, que se activan ahora -si no hay cambios en las cantidades en el expediente cuando se apruebe hoy-. Es un 40% de bajada y en dinero contante y sonante es un millón menos.

Según las cifras reveladas por los socialistas, la Junta contribuirá con 1,36 millones -divididos entre 1,1 para los bloques y 237.043 euros para vecinos en situación de vulnerabilidad económica-. Es casi un 87% de caída sobre lo previsto. Son 8,9 millones de dinero de la UEque no llegará, lo que ha denunciado el PSOE.

El portavoz de la asociación vecinal del Parque Figueroa (colectivo que ha trabajado en este plan de rehabilitación durante la última década), Francisco Muñoz, explicó ayer a ABC que las obras de rehabilitación de estos 12 bloques «van muy bien». «Estos trabajos tienen que estar terminados para junio de 2026. Estamos en contacto con los técnicos y los constructores y sabemos que todo marcha perfectamente, con lo que ese plazo se cumplirá», indicó.

Noticia Relacionada Así fue el impactante fuego que calcinó ocho motos y afectó a cinco coches en el Parque Figueroa ABC Córdoba Malestar entre los vecinos del barrio por unos hechos que investiga la Policía Nacional ocurridos esta madrugada

Avanzó que miran a «enero y febrero» para empezar el trabajo de contactar con los vecinos que pueden ser beneficiarios de la tercera fase de este programa de reformas -otras 720 viviendas-. Añadió que «Ayuntamiento y Junta no nos han dicho cuándo quieren empezar» con esta etapa final.

Aunque lo de que vaya a ser la última habría que matizarlo. Muñoz aseguró que desde esta asociación vecinal, tras la tercera fase, «intentaremos dar una segunda oportunidad al barrio. El Parque Figueroa hay que terminarlo y lo haremos». «Ahora, hay muchos vecinos arrepentidos por no haber participado en este plan. Nos dicen que en su bloque no salió acogerse a él por uno o dos votos y nos preguntan qué se puede hacer. Buscaremos la segunda oportunidad de este programa, que siempre tiene que haberla», finalizó.