Suscríbete a
ABC Premium

Inversión

El Ayuntamiento de Córdoba dará 1,4 millones en ayudas para la reforma de bloques del Parque Figueroa

La baja participación en el programa reduce la cifra prevista en un principio: 2,4 millones

Las dos primeras fases de la reforma de bloques del Parque Figueroa se saldan con 240 viviendas beneficiarias

Bloques del Parque Figueroa
Bloques del Parque Figueroa Valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Córdoba aprobará hoy, tras su paso por la Junta de Gobierno Local, la apertura de la convocatoria de ayudas para el proyecto de rehabilitación de viviendas del Parque Figueroa en su primera y segunda fase -la Junta aporta también fondos llegados ... de la UE y los dueños sufragan una parte del coste de la remodelación-.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app