Las dos primeras fases de la reforma de bloques del Parque Figueroa se saldan con 240 viviendas beneficiarias

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en la sesión que está desarrollando este jueves una moción, impulsada por Vox, sobre el proyecto de rehabilitación de las viviendas del Parque Figueroa. A sus votos se han sumado los del PP -que tiene mayoría absoluta-. El PSOE y Hacemos se han posicionado con una abstención.

Antes de la intervención de los grupos, desde la asociación vecinal del Parque Figueroa, cuyo portavoz ha sido Francisco Muñoz (veterano integrante de este colectivo), se ha explicado que ésta es una iniciativa nacida del propio barrio que se ha trabajado durante la última década. El ámbito de actuación de dicha iniciativa se fijó en la posibilidad de que se mejorara el estado de 72 bloques en dos fases -resta una tercera-. Pero finalmente sólo 12 han acordado participar en este programa en el que se ofrecían ayudas públicas. En total, 240 viviendas de más de 700.

Para las tres fases, se ha indicado que el presupuesto procedente por todas las vías (fondos 'Next Generation' de la UE, Ayuntamiento y habitantes de los inmuebles a reformar) ascenderá a casi 25 millones. La moción indica que las dos primeras etapas deben estar acabadas antes del 30 de junio de 2026.

Pero, como ha explicado el representante de este colectivo vecinal, tras realizar más de 70 asambleas vecinales, la respuesta de los residentes fue muy limitada, tal y como se ha indicado. La aportación media que debía poner cada beneficiario era de 4.644 euros. El hecho de que hubiera vecinos que tuvieran que aportar una cantidad y otros otra hizo, ha continuado, que parte de los potenciales beneficiarios desistieran de participar en este proyecto de rehabilitación.

Ha indicado que seguirán trabajando para que más bloques se beneficien de estas mejoras y ha señalado que, pese a la solicitud hecha desde la oposición, no es necesario que se abra una oficina para el desarrollo de este proyecto.

En la moción aprobada, se insta al Ayuntamiento a que, a través de su empresa municipal de vivienda (Vimcorsa), «se reitere a los representantes vecinales la total disposición a realizar cuantas reuniones o aclaraciones necesiten los vecinos en aras a conseguir una mayor aceptación de cara a la solicitud de ayudas en la tercera fase».

El texto, además, solicita al Consistorio que utilice «todos los medios de que dispone [redes sociales, soportes propios de publicidad, publicidad en medios externos, entrevistas e intervenciones públicas de los miembros del gobierno municipal, etc.] para destacar las bondades de este proyecto y transmitir apoyo y seguridad animando a los vecinos a sumarse al mismo».