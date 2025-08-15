ola de calor
El Ayuntamiento de Córdoba amplía el horario de centros cívicos y de mayores como refugios climáticos
Ante las altas temperaturas previstas para el fin de semana, los espacios estarán abiertos hasta el domingo
Córdoba se prepara para un fin de semana abrasador con 45 grados a la vista
Las altas temperaturas azotan Córdoba y la AEMET ya marca previsiones de 45 grados para el fin de semana, Ante esto, y tras un nuevo aviso por alerta naranja en los próximos días, el Ayuntamiento mantiene abiertos hasta el domingo distintos Centros Cívicos y de mayores como refugios climáticos para evadirse del calor.
De 9.00 a 21.00 horas
Centros Cívicos como refugio climático
La Casa Ciudadana
CC Complementario el Alcázar
CC Complementario Osio (este centro permanecerá cerrado de 14h a 15h por motivos de la empresa)
CC Arrabal del Sur
CC Vallehermoso
CC Norte Sierra ( Cruz de Juárez)
CC Poniente Sur (Plaza de Toros)
Así pues, el Ayuntamiento confirma que el resto de Centros Cívicos están abiertos con horario normal de mañana. Además, también se abren los centros de mayores para evitar temperaturas extremas que se acentuarán alrededor del mediodía y en las primeras horas de la tarde.
Centros de Mayores como refugios climáticos
1.- OSARIO ROMANO - 8.00 a 14.00 horas
2.- CIUDAD JARDÍN - 8.30 a 13.30 horas
3.- LEVANTE - De 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas
4.- HUERTA DE LA REINA - 9.00 a 21.00 horas
5.- ALCÁZAR VIEJO - 9.30 a 14.30 y 17.00 a 20.00 horas
6.- SANTA CRUZ - 12.00 a 14.30 y 19.00 a 21.00 horas
7.- EL HIGUERÓN - 8.30 a 15.00 y 18.00 a 21.00 horas
8.- ANTONIO PAREJA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas
9.- DUQUE LA VICTORIA - 9.00 a 13.30 horas
10.- FOGGARILLA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas
11.- VILLARRUBIA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas
12.- VEREDÓN - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas
13.- ALCOLEA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas
14.- LOS ÁNGELES - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas
