El Ayuntamiento de Córdoba amplía el horario de centros cívicos y de mayores como refugios climáticos

Los mayores hacen uso del refugio climático en Huerta de la Reina

Las altas temperaturas azotan Córdoba y la AEMET ya marca previsiones de 45 grados para el fin de semana, Ante esto, y tras un nuevo aviso por alerta naranja en los próximos días, el Ayuntamiento mantiene abiertos hasta el domingo distintos Centros Cívicos y de mayores como refugios climáticos para evadirse del calor.

De 9.00 a 21.00 horas Centros Cívicos como refugio climático La Casa Ciudadana

CC Complementario el Alcázar

CC Complementario Osio (este centro permanecerá cerrado de 14h a 15h por motivos de la empresa)

CC Arrabal del Sur

CC Vallehermoso

CC Norte Sierra ( Cruz de Juárez)

CC Poniente Sur (Plaza de Toros)

Así pues, el Ayuntamiento confirma que el resto de Centros Cívicos están abiertos con horario normal de mañana. Además, también se abren los centros de mayores para evitar temperaturas extremas que se acentuarán alrededor del mediodía y en las primeras horas de la tarde.

Centros de Mayores como refugios climáticos 1.- OSARIO ROMANO - 8.00 a 14.00 horas

2.- CIUDAD JARDÍN - 8.30 a 13.30 horas

3.- LEVANTE - De 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas

4.- HUERTA DE LA REINA - 9.00 a 21.00 horas

5.- ALCÁZAR VIEJO - 9.30 a 14.30 y 17.00 a 20.00 horas

6.- SANTA CRUZ - 12.00 a 14.30 y 19.00 a 21.00 horas

7.- EL HIGUERÓN - 8.30 a 15.00 y 18.00 a 21.00 horas

8.- ANTONIO PAREJA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas

9.- DUQUE LA VICTORIA - 9.00 a 13.30 horas

10.- FOGGARILLA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas

11.- VILLARRUBIA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas

12.- VEREDÓN - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas

13.- ALCOLEA - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas

14.- LOS ÁNGELES - 9.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas