Córdoba se prepara para un fin de semana abrasador con 45 grados a la vista

Dos turistas se hidratan durante un paseo por las calles de Córdoba

La ola de calor que azota a Córdoba desde hace más de dos semanas sigue sin dar tregua. Estos días, con máximas en torno a los 42 grados, apenas suponen un leve respiro frente a lo que se avecina: un nuevo repunte que, según las previsiones, llevará los termómetros hasta los 45 grados el próximo fin de semana. El episodio, lejos de remitir, se intensifica y prolonga, consolidando uno de los veranos más extremos de los últimos años.

La capital cordobesa afrontará este jueves otra jornada abrasadora, con temperaturas que volverán a rozar los 42 grados de máxima y mínimas en torno a los 23, muy similares a las registradas este miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no habrá tregua: el calor irá en aumento conforme avance la semana, situando a Córdoba entre las zonas más castigadas de España por este fenómeno.

Este miércoles, Córdoba capital alcanzó su pico a las 18.00 horas, con 41,8 grados medidos en la estación del aeropuerto. En la provincia, Montoro volvió a destacar por sus registros extremos, situándose entre las localidades más calurosas del país: marcó 42,7 grados a las 16.40 horas, la sexta máxima de España y la quinta de Andalucía.

Noticia Relacionada Los pueblos de Andalucía que han alcanzado temperaturas «muy por encima de lo normal» María José Lora En estas localidades se han registrado valores cercanos a los 30 grados esta pasada madrugada

La AEMET mantiene activada la alerta naranja para los dos próximos días en la campiña cordobesa, dentro de una ola de calor que parece no dar respiro. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantenerse bien hidratados.