Aucorsa implantará cien puntos nuevos de recarga de bonobús por todos los barrios de Córdoba

Parada de autobuses de Aucorsa para las líneas 2, 6 y 9 en Ronda de los Tejares

El presidente de la empresa Autobuses de Córdoba SA (Aucorsa), Bernardo Jordano, también aprovechó su intervención de este jueves en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba para presentar el presupuesto de la sociedad municipal que dirige para el ejercicio 2026. Las cuentas reflejan un incremento de 4,7 millones de euros respecto al presente ejercicio 2025, que hace que roce los 40 millones de euros de gastos: 39,9 millones de euros.

Uno de los puntos más atractivos y novedosos de esas cuentas es que incluirá cien nuevos puntos de recarga de tarjetas bonobús, un sistema propio de Aucorsa, que había desaparecido en los últimos años. Estos cien punto de recarga de las tarjetas bonobús de la empresa de autobuses local estará repartida por todos los barrios de la ciudad.

Será complementaria de los puntos de recarga que ya existe: principalmente los estancos de la ciudad, las oficinas de Colón y las tres máquinas de autoventa con tarjetas precargadas que pueden mudarse según las necesidades del servicio. Lo que ha desaparecido definitivamente y no volverá a implantarse son los puntos de recarga a bordo, un sistema «que era único en España», resaltó Jordano en su intervención de ayer, para volver a justificar su retirada.

Las ubicaciones

Sobre la implantación de los cien nuevos puntos de recarga, el presidente de Aucorsa señaló que servirán para aliviar otros espacios, puesto que «somos conscientes de que ha habido picos de solicitudes en el puesto de atención al público en Colón; son picos puntuales que se han ido absorbiendo conforme se iban dando», reflexionó. Jordano añadió que «estamos seguros que en cuanto se implemente esta nueva red de 100 puntos de carga, 100 puntos en toda la ciudad, ya no tendríamos que estar pendientes de esos momentos de estrés» en Colón.

El Gobierno local ha previsto que todos los barrios, incluidos los de expansión de la ciudad, dispongan de estos puntos de recarga propios de Aucorsa que se suman a los que ya están en carga (estancos básicamente).

De hecho, el próximo consejo de administración de Aucorsa, convocado ayer para la próxima semana, realizará «la propuesta de adjudicación del contrato» para implementar esta red de recarga. Según su presidente, el plazo para su implantación es «de cuatro meses», aunque estimó que «no será necesario» completarlo, por lo que podría estar plenamente activo en el primer trimestre del próximo año 2026.

Pago con tarjeta y móvil

En paralelo, Aucorsa también implementará el nuevo sistema de ticketing. Esta nueva herramienta permitirá disponer en los próximos meses «del pago con tarjeta bancaria» además de «la red de venta y recarga de los títulos», detalló Jordano. En este sentido, los títulos de viaje en los autobuses verdes de la ciudad por fin podrá abonarse con tarjeta bancaria, incluido el formato de pago con el móvil. El sistema, en el peor de los casos, estará disponible a lo largo del próximo año 2026.

Por este motivo, el presidente de Aucorsa avanzó que este contrato de nuevo formato pago también incluye «los costes de mantenimiento», por lo que el presupuesto de la empresa para el próximo ejercicio incorpora una partido para «el incremento del coste de servicio bancario derivado del pago por tarjeta, que se estima en 255.000 en total para los cinco años de duración del contrato y cuyo efecto en la cuenta de resultados del 2026, pues dependerá del uso real que se venga a hacer del servicio de pago con tarjeta», una de las grandes peticiones de los ciudadanos.