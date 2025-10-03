El arrestado por la presunta agresión sexual a una niña de 4 años en Lucena era reincidente

El presunto agresor sexual de una niña de apenas cuatro años en un portal de la localidad cordobesa de Lucena, de 46 años que trabaja como repartidor, detenido este pasado jueves ya contaba con antecedentes por hechos similares, según ha podido constatar ABC por fuentes judiciales.

Fuentes policiales y testimonios vecinales han confirmado que el sospechoso no guardaba ninguna relación personal ni familiar con la pequeña, más allá de residir en el mismo barrio. Al parecer, el detenido la abordó en la calle con la intención de subirla a su moto y llevarla hasta un portal cercano, situado en el número 106 de la calle Álamos, próximo al llano de Tinajerías.

«Lo pillamos porque la niña estaba llorando y fuimos a ver qué pasaba», ha explicado a ABC uno de los residentes que intervino para ayudar a la pequeña. Al llegar al lugar, los vecinos aseguran que encontraron al individuo con los pantalones bajados, lo que precipitó su detención ciudadana. Fue reducido por estos vecinos hasta la llegada de la Policía Local, que procedió a su arresto, y que posteriormente pusieron a disposición de la Policía Nacional.

En estos momentos, el detenido se encuentra este viernes en dependencias de la Policía Nacional de Lucena para pasar a disposición judicial en las próximas horas, una vez se instruyan las diligencias que también pasarán a la Autoridad Judicial que deberá decidir sobre los cargos que se le imputan y su ingreso o no en prisión provisional del arrestado.