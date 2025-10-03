Detenido en Lucena por un presunto intento de abuso sexual a una menor de cuatro años

Un hombre de 46 años ha sido detenido este jueves en Lucena (Córdoba) por un supuesto intento de abuso sexual a una menor de apenas cuatro años de edad. La intervención de varios vecinos que presenciaron la escena fue clave para impedir que el suceso fuera a mayores.

Según fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Llano de las Tinajerías, cuando testigos observaron al individuo, que se desplazaba en moto y portaba casco, acompañado de la menor y actuando de forma sospechosa en un soportal.

Al percatarse de la actitud del hombre, los vecinos decidieron intervenir y lograron retenerlo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local, que procedió a su detención en el lugar de los hechos.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional, que ha asumido la investigación del caso para esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad del implicado.

Por su parte, la menor fue trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde se le están practicando las pruebas médicas pertinentes.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre la relación entre el detenido y la niña.