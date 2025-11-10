El Área Sanitaria Sur de Córdoba recibirá 71 nuevos profesionales a partir del 1 de diciembre

El Área Sanitaria Sur de Córdoba contará con 71 nuevos profesionales, entre ellos 16 enfermeras, 11 médicos, 11 técnicos especialistas, 9 administrativos, 8 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 7 fisioterapeutas, entre otros. Este refuerzo, que fue aprobado por el Consejo de ... Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 22 de octubre, permitirá ampliar la dotación de personal en los hospitales y centros de salud del área.

De este modo, el sindicato de enfermería Satse ha mantenido una reunión con el director gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro, el director de Enfermería, Antonio del Rosal, y el director Económico-Administrativo y de Recursos Humanos, Rafael Bautista, para concretar la asignación de los nuevos recursos humanos anunciados por el SAS, cuya incorporación está prevista para el 1 de diciembre. Por la parte sindical asistieron Rafael Osuna secretario provincial de SATSE y Antonio Galán delegado en la zona sur.

Según nota de Satse, «es justo reconocer que es un paso importante en el sentido adecuado, destacando como relevante la ampliación de los 70 puestos, que van a tener un efectos positivos en la calidad asistencial» y ha recordad que desde hace tiempo «veníamos reclamando un aumento de enfermeras, matronas y fisioterapeutas en esta zona de la provincia» a lo que ha añadido que ha solicitado que parte de estos nuevos efectivos se destinen a las unidades que «el sindicato venía señalando como prioritarias».

Inversión en la sanidad sur

«Queremos participar activamente en la redistribución de los recursos para que el refuerzo se traduzca en mejoras reales en la asistencia sanitaria y en las condiciones laborales de los profesionales», han subrayado en la comunicación enviada a esta Redacción. «Agradecemos la escucha y la coincidencia en la distribución de algunos de los recursos asignados», apostillan.

En la reunión se acordó que las planta tercera de Cirugía y cuarta de Especialidades Quirúrgicas del Hospital Infanta Margarita, las únicas que aún no contaban con tres enfermeras por turno, serán reforzadas para alcanzar ese estándar de cobertura. Asimismo se aprobó la ampliación de un puesto de enfermería en el servicio de Radiodiagnóstico de Cabra y la creación de una nueva plaza de fisioterapia en el Hospital de Montilla.

El sindicato celebra también en su nota la incorporación de dos matronas y siete fisioterapeutas en los centros de salud del sur de la provincia, una medida largamente solicitada. «Estas incorporaciones permitirán mejorar la atención integral a las mujeres, no solo durante la preparación al parto, sino a lo largo de todo su ciclo vital».

A ello se suma la ampliación de 11 médicos: un pediatra en Atención Primaria y 10 en el ámbito hospitalario, en especialidades clave para mejorar las listas de espera y accesibilidad, como anestesia, digestivo u oftalmología.

Son puestos de nueva creación ofertados como interinidades de larga duración y para Satse, «representan una oportunidad laboral estable y deberían resultar atractivos para los profesionales interesados en incorporarse al sistema sanitario público andaluz en el sur de Córdoba».