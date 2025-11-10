Suscríbete a
El Área Sanitaria Sur de Córdoba recibirá 71 nuevos profesionales a partir del 1 de diciembre

Satse destaca la decisión del SAS y valora que supondrá una mejora asistencial y para reducir listas de espera

Uno de los accesos al hospital Infanta Margarita de Cabra
ABC Córdoba

Córdoba

El Área Sanitaria Sur de Córdoba contará con 71 nuevos profesionales, entre ellos 16 enfermeras, 11 médicos, 11 técnicos especialistas, 9 administrativos, 8 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 7 fisioterapeutas, entre otros. Este refuerzo, que fue aprobado por el Consejo de ... Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 22 de octubre, permitirá ampliar la dotación de personal en los hospitales y centros de salud del área.

Descarga la app