Campaña 2025/2026

Córdoba lidera la vacunación infantil contra la gripe en Andalucía con más del 58% de los menores inmunizados

Más de 14.000 niños de entre 6 y 59 meses ya han recibido la dosis; la campaña también avanza entre mayores de 60 años, con un 31% vacunado en apenas diez días

Sanidad «anima» a vacunarse contra la gripe y los expertos creen que hay «mucho margen de mejora»

Vacunación de una menor en un centro de salud de Córdoba
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Córdoba se sitúa a la cabeza de Andalucía en la vacunación infantil contra la gripe. Según los últimos datos de la Consejería de Salud y Consumo, 14.191 niños de entre 6 y 59 meses ya han recibido la dosis en la provincia, lo que ... supone una cobertura del 58,4% del total de menores convocados (24.306).

