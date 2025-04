La amenaza de lluvia frena las reservas hoteleras en Semana Santa en Córdoba: la ocupación ronda el 70%

La incertidumbre meteorológica de cara a Semana Santa de Córdoba no solo tiene a fieles, nazarenos y costaleros mirando al cielo: los establecimientos hoteleros y otros alojamientos turísticos de la capital también 'rezan' para que se disipen los nubarrones, cuya amenaza se está ... ya dejando notar en las reservas, que se están frenando.

El pronóstico cada vez más claro de precipitaciones, sobre todo, de cara a la primera parte de los días de Pasión, podría repetir los datos de ocupación del año pasado, cuando rondó el 75 por ciento. La esperanza está puesta en la recta final (del Jueves Santo al Domingo de Resurrección), cuando la situación podría mejorar.

Así lo pone de manifiesto la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Elena Rizos, que apunta que las perspectivas, ahora mismo, «no son muy buenas». Los datos de ocupación rondan, de media, el 60 por ciento, elevándose al 85% Jueves y Viernes Santo.

«También depende mucho de la categoría y el tamaño. Los hoteles más pequeños arrojan mejores datos y la mayoría tienen ya un 70% de habitaciones cubiertas. Los que cuentan con más habitaciones lo van a pasar peor», explica Rizos.

El negro horizonte que trae la lluvia no solo está provocando que haya menos reservas, «sino que ya nos han comunicado que se están empezando a registrar cancelaciones», indica la presidenta de Aehcor, que tiene la mira puesta en esa última hora que puede salvar en parte los resultados si la situación meteorológica da un giro a partir del Miércoles Santo.

Un sondeo realizado por ABC entre distintos establecimientos hoteleros de la ciudad corroboran estos datos. Es el caso del hotel Hesperia (cuatro estrellas), que a día de hoy (martes 8 de abril) cuentan con el 75% por sus habitaciones ocupadas desde el Viernes de Dolores al Domingo de Ramos (día que sube al 80%). El resto de días ronda el 85%. «Por ahora tenemos datos muy homogéneos para todas las jornadas», indican desde este complejo hotelero, donde, por el momento, «no estamos registrando cancelaciones».

El Alfaros también tiene ya en torno a un 75% de reservas de cara a los dos fines de semana próximos, si bien entre semana «vamos regular, con un 50% de ocupación. La previsión de lluvia nos está perjudicando. Además, siendo las tarifas más elevadas, las reservas no son las deseables. También hay clientes que están esperando a última hora, pendientes del tiempo», indican. En este céntrico complejo cuentan, sobre todo, con grupos de agencias, «muchos asiáticos y europeos, aunque el peso del turista nacional es significativo estos días».

La misma 'foto' se repite en el NH Amistad Collection, con un 66,75 por ciento de ocupación de media «desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección», frente a la mejor perspectiva que dibujan las reservas del Hospes Palacio del Bailío, que ronda ya el 85 por ciento. Su director, Alberto Pérez, afirma que «el año pasado llegamos al 93%; no obstante, a nivel de ingresos no esperamos que nos afecte puesto que recuperaremos la caída con una subida de las tarifas del 15%».

Córdoba, entre los 10 destinos 'top' esta Semana Santa HomeToGo, la plataforma con la mayor selección de casas y alquileres vacacionales del mundo, ha publicado su análisis anual de los destinos más buscados para la Semana Santa en España. Córdoba se encuentra en el 'top ten' de este estudio, que encabeza Sevilla. En el listado está también Málaga (4° posición), Granada (7°) y la citada Córdoba (8°. Este predominio de destinos andaluces refleja la importancia de la Semana Santa en la región.

El turista que se aloja en el Hospes no varía en Semana Santa: «Mantenemos un perfil de cliente internacional de alto poder adquisitivo procedente, sobre todo, de EE.UU., aunque es cierto que en Semana Santa llegan más nacionales; podríamos decir que su porcentaje ronda el 40%», señala el director de este prestigioso hotel.

Sobre el Soho Boutique Capuchinos parece que 'brillará' el sol, puesto que está ya al 100% de ocupación casi toda la Semana Santa. «Nos quedarán tres o cuatro habitaciones para algunos días», indican desde este cuatro estrellas de 27 estancias, donde la clientela internacional será mayoritaria los próximos días (sobre todo británicos, alemanes e italianos).

¿Y qué sucede con la hostelería? «Que también estamos cruzando los dedos para que las borrascas no nos agüen la fiesta», señala el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostecor), Jesús Guerrero.

Las reservas en bares y restaurantes llegan ahora mismo al 77 por ciento. «Si la situación mejora a partir del Jueves Santo podremos llenar, pero solo esa última parte», aclara. Por el momento, «no estamos registrando cancelaciones como sucedió el año pasado», recuerda.

Alojamientos rurales

El panorama en la provincia no es más halagüeño, según explica Juan José García Palacios, presidente de Emcotur, la asociación que agrupa a las empresas de turismo rural de Córdoba.

«Hay zona o núcleos muy concretos a los que no les va a afecta porque son enclaves donde la Semana Santa ejerce una enorme atracción, como es el caso de Baena. Pero también hay otros lugares en los que las reservas no están siendo tan boyantes. No me gusta hablar de porcentaje: puedo decirle que otros años, a estas alturas, estábamos más contentos», ha señalado.

En este sentido, los potenciales clientes «muestran mucho interés, pero no se acaban de cerrar esas reservas. Hay demasiados huecos, tenemos mucho margen de mejora y parece que todo el mundo está a la espera de una previsión meteorológica más concreta», indica García.