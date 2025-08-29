'Dos tumbas' por descubrir, la miniserie de Carmen Mola

Una abuela hará cualquier cosa por encontrar respuestas a la desaparición de su nieta de 16 años; se aliará con quien nunca se imaginó, hará cosas impensables y moverá cielo y tierra para descubrir la verdad tras este suceso que conmocionó, en la ficción, a un pueblo costero andaluz. Kiti Manvér ('Eva', 'Toro') interpreta a esta septuagenaria protagonista de 'Dos tumbas', la nueva miniserie de Netflix que llega hoy a la plataforma roja.

Las serie consta de tres episodios de tensión, incertidumbre y de seguir los pasos de Isabel, la abuela de la chica desaparecida hace dos años junto a su amiga. La policía da por cerrado el caso, sellan la investigación sin culpables, algo impensable para una mujer que necesita respuestas; que hará todo lo que sea necesario para averiguar la verdad. Cuando la justicia se le queda corta, será ella quien tome las riendas de la situación enredándose en la venganza, historias de represalias que nunca acaban bien.

Junto a Kiti Manvér se encuentra un reparto de élite, Hovik Keuchkerian y Álvaro Morte (Bogotá y El Profesor en 'La Casa de Papel'). Antonio y Rafael, respectivamente, son dos hombres complejos y padres en la ficción de las chicas desaparecidas. Ambos viven en mundos muy diferentes y eso les lleva por caminos opuestos en la aceptación de su nueva realidad.

Los protagonistas de la serie española más importante de Netflix intercambian papeles. Keuchkerian es un hombre tranquilo, «normal» dentro de los estándares aceptados. Morte vive inmerso en un mundo de delincuencia que aceptará la ayuda de Isabel en su búsqueda de respuestas. Una alianza muy peligrosa que llevará a una buena mujer a cometer actos que nunca pensó. Una historia que muestra la fragilidad y la importancia de los actos en un thriller trepidante. Que reúne a personas que, en circunstancias convencionales, no se juntarían, ni se sentarían a cenar en la misma mesa.

La miniserie ambientada en un ficticio pueblo costero andaluz. Un detalle que ha tenido en cuenta Morte al dotar a su personaje de un curioso acento que, pretende, conectar su personaje con las raíces de la localidad en la que se encuentran. Andalucía se convierte en el epicentro de esta propuesta que resuelve sus conflictos en apenas tres capítulos. Aunque principalmente se ha grabado en Madrid, muchas de las localizaciones exteriores se han filmado en la provincia de Málaga; concretamente en la comarca de La Axarquía, con pueblos como Frigiliana, Negra y Torrox.

'Dos tumbas' es la nueva apuesta de los conocidos como Carmen Mola. Agustín Martínez creó la serie y contó con la colaboración de Jorge Díaz y Antonio Mercero en la guionización de los tres episodios. Tres hombres acostumbrados a trabajar juntos tanto en literatura como en televisión, ya que este es su regreso a la pequeña pantalla. Los superventas y ganadores del premio Planeta 2021 trabajaron en series míticas de principios de los 2000 como son 'Hospital central' o 'Sin tetas no hay paraíso'.

Kike Maíllo ('Disco, Ibiza, Locomía', 'Toro') dirige e impregna su esencia en cada escena de esta intrigante propuesta. Un proyecto que se centra en los conflictos internos y externos de una mujer de más de 70 años que mueve el mundo para obtener las respuestas que la policía no ha sido capaz de darle. El amor de una abuela, delincuencia y una localidad tranquila -a priori- son el cóctel perfecto para conquistar Netflix España en los últimos coletazos de agosto.