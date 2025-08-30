Tiene solo tres episodios y es un éxito en Netflix: la nueva serie de Carmen Mola con reparto de 'La casa de papel' que está arrasando

Con la entrada de septiembre y el final de las vacaciones de verano, las plataformas de 'streaming' se preparan para una nueva temporada de lanzamientos. Pese a que, a diferencia de la televisión, los estrenos se extienden durante todo el año, es para otoño cuando se reservan algunas de sus principales apuestas.

Sin embargo, Netflix no ha querido esperar a otoño y estrenó este viernes, 29 de agosto, la que se espera sea una sus series 'estrella' del año. Y es que está protagonizada por tres actores de categoría, que formaron parte del reparto de 'La casa de papel': Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

Hablamos de 'Dos tumbas', una miniserie de solo tres episodios creada por Agustín Martínez ('La caza') y dirigida por Kike Maíllo, ganador de un Goya por 'Eva', que en solo un día se ha convertido ya en la serie más vista de la plataforma en España.

Detrás del guion de la serie se esconden Jorge Díaz y Antonio Mercero, dos de los escritores que forman Carmen Mola, el pseudónimo bajo el que han publicado la popular serie de libros de la inspectora Elena Blanco que comienza con 'La novia gitana'.

Los tres primeros libros de esta serie se han adaptado a la televisión en forma de serie. De hecho, se espera que la tercera parte ('La Nena'), llegue pronto a Atresplayer

La venganza de una abuela

'Dos tumbas' se sitúa dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, en el pueblo malagueño de Frigiliana. A pesar de que el caso se dio por cerrado por falta de pruebas y sospechosos, la abuela de una de las dos jóvenes, Isabel (Kiti Mánver), decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley.

Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió la noche de la desaparición de las jóvenes. Sin embargo, lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza de esta abuela.

'Dos tumbas' NETFLIX

Kiti Mánver, ganadora del Goya a mejor actriz de reparto por 'Todo por la pasta', asume el papel protagonista de 'Dos tumbas'. La intérprete encarna a una abuela de 70 años, antigua hippie y ahora apacible profesora de música, que sorprende a medida que avanzan los capítulos.

La protagonista de 'Dos tumbas' celebra que se coloque a un personaje mayor como protagonista de esta historia. «Las mujeres mayores cada vez se intenta que seamos menos invisibles», afirmó la actriz en una entrevista para Europa Press, en la que califica la serie de «superinteresante» y «muy original».

Kiti Mánver en 'Dos tumbas' NETFLIX

En este sentido, Agustín Martínez destacó que se trata de «un personaje súper empoderado». «Nos parecía que era muy atractivo cambiar un poco el perfil del personaje que suele protagonizar este tipo de historias», señaló. «Y claro, si cuentan con nosotros no vamos a hacer una muerte aseadita, le vamos a dar un tono...», puntualizó Jorge Díaz, otro de los componentes de Carmen Mola.

Además de Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, forman parte del reparto de 'Dos tumbas' Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoe Arnao, Nonna Cardoner y Carlos Scholz, entre otros. La serie cuenta también con la colaboración especial de Salva Reina, ganador de un Goya el año pasado por su papel en 'El 47'.