José María Bellido, alcalde de Córdoba: «Bajaremos el IBI los dos próximos años; agua y basura irán con el coste de la vida»

José María Bellido (Córdoba, 1977) cumple dos años de mandato con mayoría absoluta. Llega al ecuador teniendo claro que va a volver a presentarse -salvo que su partido tire de él para empresas más altas-, con nuevos proyectos encauzándose y la sensación de que Córdoba es protagonista y sube peldaños en muchos niveles en los que antes no concurría.

-La bajada de impuestos ha sido uno de los eje de gobierno. ¿De aquí al final de mandato se va a seguir manteniendo esa tendencia y habrá más subidas en agua o basura?

-Le puedo adelantar que en los dos años que quedan vamos a bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En cinco años hemos corregido el tope máximo que teníamos en impuestos como el IAE, vehículos o licencias. Los más altos de toda España. El IBI es lo único que no habíamos tocado aún, que es el más extendido. Y respecto a las empresas públicas, no van a subir como han subido. Se ha dado una subida muy fuerte por imposición legal en el caso de Sadeco, y en Emacsa porque ha llegado un punto que no podíamos congelarlas más tras 14 años porque entraba en pérdidas como ha sido. De aquí en adelante sí puede haber actualizaciones en el coste de la vida.

-Los presupuestos llegan a plazo, cada ejercicio se bate récord de gasto, pero los famosos remanentes, el dinero que se queda sin ejecutar, no baja. ¿Cómo corregirlo?

-Se puede gastar, no voy a decir mejor, sino más dinero. Cada año los presupuestos suben y estamos en cifra récord. La ejecución es récord también. Este año ya han bajado ligeramente los remanentes con un presupuesto mucho mayor y el superávit, bueno, siempre es una buena noticia. Hacemos un esfuerzo ímprobo y hemos pasado de una ejecución de poco más de 200 millones cuando yo llegué a 400. Sí me preocupa, porque eso mejoraría mucho la ejecución, que parte del superávit, la mitad al menos, pudiera ir a inversiones y no sólo a deuda. Ha sido decisión del Gobierno.

-Dijo en el Debate del Estado de la Ciudad que Córdoba ha dado un salto protagonista con grandes citas. ¿Está Córdoba en condiciones de dar otro a eventos de mayor magnitud? ¿Acoger los Goya, la Gala Michelín,...?

-Sí estamos en condiciones (silencio). La ciudad ha pegado un salto de calidad importante primero en espacios, segundo en conectividad con el aeropuerto que nos ayudaría mucho; en plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas y en experiencia, porque hemos acogido la asamblea de la FIA, el Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad... Están viniendo eventos deportivos muy potentes como el Rally Sierra Morena como prueba europea. Lo que tenemos que evaluar es si realmente la inversión que lleva aparejada la entiende la ciudad. Quiero decir, gastarnos dos millones de euros en una gala de los Goya.... El precio que tienen es el que hay. Y luego que nadie se sorprenda. Si queremos optar, tenemos que pagarlo. Entre mis prioridades no está ahora mismo. Creo que ahora en la ciudad no encaja ese gasto tan potente. Hay otros que sí, como el caso del Rally Sierra Morena, que con 800.000 euros entre varias administraciones ha tenido un alto impacto en 70 países.

Modelo de movilidad

-Habla de eventos deportivos y usted prometió en campaña un macropabellón para ese tipo. ¿Veremos algo en este mandato?

-Sí. Tenemos la localización en la parcela de equipamiento deportivo de Huerta Santa Isabel Oeste y se va a encargar del proyecto Urbanismo. Podemos llegar a final de este mandato no solo con la obra ya adjudicada, sino empezada.

-Acaba de mencionar Huerta Santa Isabel, uno de los grandes barrios de expansión. Una ciudad que va creciendo, ganando población, espacio... y eso exige también llevar los servicios públicos hasta allí. Las empresas municipales han arrojado todas pérdidas en 2024. ¿Cómo se puede equilibrar esta situación?

-Lo primero que le digo es que es positivo que Córdoba crezca. Los estudios que tiene la Junta de Andalucía hablan incluso de llegar en alguna década a los 400.000 habitantes. Ojalá sea así. A mí me parece que una ciudad que crece es una ciudad dinámica. Y crece porque económicamente también crece. Entonces, vamos a ver si lo logramos. Estos nuevos barrios nos ayudan a combatir otro problema que es el de la vivienda: horrible en España y que aquí está más o menos contenido. En Huerta Santa Isabel van 4.000 viviendas, de las cuales 2.000 son VPO. Ahora bien, una reflexión que vamos a hacer en los próximos meses es que el modelo de transporte público tiene que cambiar...

Córdoba, protagonista «Sí estamos en condiciones de acoger eventos como los Goya, otra cosa es que la ciudad entienda la inversión real que acarrea»

-¿Recuperaría la idea del tranvía?

-No, pasa más por repensar la organización de las líneas de Aucorsa. Que habrá que repensar si el modelo tiene que ser todas pasando por el Centro o tiene que empezar a haber modelos más periféricos, que conectan otras zonas. Pero hay que repensarlo, porque esos vecinos son como los que vivimos o viven en barrios consolidados y tienen que tener transporte público, estructuras, agua o por ejemplo, mantenimiento de nuevas zonas verdes. Con los niveles de tasas que hay ahora mismo se mantiene. Y luego obras de urbanismo que tienen que ver con la movilidad, por ejemplo, las Ollería. Ese proyecto hay que pensarlo desde el punto de vista de la movilidad. Tenemos que ir repensando la ciudad con modelos distintos a años atrás.

-¿Le preocupa la insistencia del Gobierno en un proyecto militar como el de Jaén, que da la sensación de que se solapa con la Base Logística?

-En principio son proyectos complementarios y distintos. Nosotros somos el gran centro logístico del Ejército de Tierra y Jaén tiene otra especialización. Yo lo que sí quiero es que Córdoba saque todo el provecho a lo que ya tenemos. Y eso implica un esfuerzo de todas las instituciones por trabajar conjuntamente fuera de Córdoba. Eso significa que venga la infraestructura ferroviaria que lo conecte con el ramal central, que la industria de la defensa sepa que Córdoba es el lugar idóneo para determinadas inversiones. Sí me preocupa que no seamos capaces de ejercer esa labor de cordobesismo en Andalucía y en España.

-Pero ha sido muy mesurado en esas reclamaciones al Gobierno sobre infraestructura apalancadas y estratégicas que no llegan: Variante Oeste, apeadero, N-432, ramal central. Córdoba pierde oportunidades sin ellas.

-Siempre suele ser mejor la zanahoria que el palo para entendernos. Si hay buenos acuerdos, mejor, pero puede llegar un punto que ya no aguantan más esos diálogos. Por ejemplo, la Variante Sur. No hacen caso a lo que dice la ciudad y a mí me parece una pésima noticia porque nos estrangula. Al final va a parecer que es la ciudad la que está al servicio de la autovía y no al revés. Al ser una vía principal los crecimientos de ciudad van a tener que informarlos Fomento y va a constreñirlos.

Industria de Defensa

-Le insisto. Con Jaén no hay titubeos y aquí llevamos dos años para el plácet del enlace de la A-4 con un proyecto de la Defensa Nacional. Y además la ciudad tendrá que asumir la antigua N-IV, a cambio del 'ok'.

-Ya lo dije en el foro de los 25 años de ABC Córdoba: a nosotros parece que todo nos cuesta mucho más que en otros lugares y no porque sea Jaén. Pasa con muchas más inversiones como la velocidad a la que ha ido el Corredor Mediterráneo y a la que va el ramal central. Necesitamos que las cosas sean igual de fáciles aquí que en otros lugares. No puede ser una pelea como la N-432 que es algo de décadas y mire cuántas autovías se han hecho en España todo este tiempo.

Un momento de la entrevista con ABC en el despacho de Alcaldía

-¿Cómo puede sacar más partido Córdoba a una coyuntura de más presupuesto en Defensa y empresas del sector más fuertes?

-Ahora tenemos una oportunidad de estar en el sitio y en el momento adecuado cuando hay que hacer más esfuerzo industrial en defensa. Tenemos buenas relaciones institucionales con el propio Ministerio y con el sector empresarial. Ya está aquí Escribano, Indra a través de Deuser, Santa Bárbara, el consorcio Tess Defence, Oesía..., y lo que queremos es que siga creciendo esta presencia. Nunca va a venir mal un empujoncito leal del Ministerio y luego nosotros cumplir: terminar a tiempo La Rinconada y seguir sacando suelo industrial y grandes parcelas para que haya oferta.

-El ritmo de la Gerencia de Urbanismo se ha acelerado en grandes proyectos como los de Hitachi y Cunext. Bien es verdad que obligada por la propia normativa. Siempre se ha quejado de que no sucedía lo mismo en las pequeñas cosas. ¿Está dando resultado el acuerdo con los colegios profesionales para los tiempos?

-Sí, y estoy muy contento. Ahora mismo la media aproximada en el trámite de licencias de pequeñas actuaciones estaría en unos 45 días, que me parece un plazo más que razonable con la complejidad que tiene y los plazos que hemos llegado a alcanzar. Este acuerdo con los arquitectos permite que llegue a Gerencia informado previamente y es un buen ejemplo de colaboración público-privada.

Crecimiento de la ciudad «Vamos a repensar la red de líneas de Aucorsa con modelos periféricos que conecten zonas que no pasen por el Centro»

-¿Están notando ya el efecto disuasorio de la moratoria de permisos a pisos turísticos?

-En Córdoba teníamos ya el 60% de las plazas de alojamiento con vivienda de uso turístico. Hicimos un estudio que nos dijo que en el conjunto de la ciudad no es algo problemático; hablamos de un 2,5% del parque de vivienda totales. No hay una incidencia, pero en determinados barrios sí, y era algo que se iba de las manos, por lo que la primera decisión fue la moratoria. La Junta ha hecho una normativa que marca un tope del 5% y trabajaremos ahora en una ordenanza para ello. Y luego está lo que dice esa norma: las viviendas turísticas son servicios de alojamiento y nosotros aplicamos la misma normativa urbanística que se le aplica a esos apartamentos. Eso ya supone un freno casi mayor que el de la limitación del 5% porque te exige tener entrada y salida independiente y servicios independientes; y de hecho la mayor parte de las revocaciones que está habiendo son porque no cumplen esa característica. No estoy en contra de las viviendas turísticas de forma general lo que creo es que tienen que estar controladas. Es una forma de viajar que ha venido para quedarse y usan muchas familias. Eso es bueno para la calidad de vida de los ciudadanos y para las ciudades que recogen ingresos. Lo que hay que hacer es que el resto de la ciudad siga con crecimiento normalizado.

-Durante la Fiesta de los Patios llegó a insinuar que tampoco hacía falta que se masificara Córdoba esos días. ¿Qué margen cree que tiene la ciudad todavía?

-En el cómputo anual tenemos mucho margen, el problema está en mayo y octubre, en cifras similares. Los Patios tienen un grado de ocupación en la ciudad altísimo. La reflexión que dije, la mantengo. Creo que en Patios el margen de la ciudad está tocando techo. Las zonas de visitas están muy llenas; ahora, en el resto de la ciudad y meses hay mucho margen para crecer. Los meses de invierno por el buen tiempo de todo el año tenemos un potencial brutal. Para cualquier centroeuropeo esos meses es como estar allí en verano. La oferta tradicional debe ir de la mano de la MICE, donde sí estamos haciendo un esfuerzo por desestacionalizar a base de grandes eventos y ferias ahora que tenemos dos grandes equipamientos públicos.