Cerca de setenta municipios andaluces no tienen cajero automático para sacar dinero

Cortelazor es un pequeño municipio situado en la sierra de Huelva, al norte de la provincia. Es uno de esos pequeños ejemplos de la España vacíada. Son poco más de 300 habitantes y es uno de los que sufre las consecuencias de la despoblación ... que está llegando a muchas localidades españolas.

De hecho Cortelazor no tiene cajero automático. Eso significa que no hay donde sacar dinero. Su alcaldesa, Ainoa González, está pletórica. En unos días estrenará uno gracias al acuerdo firmado recientemente por la Diputación de Huelva para instalar un buen número de ellos en municipios de la provincia que aún no cuentan con él.

«Es un problema para mucha gente todo el tiempo. Cuando necesita dinero o debe pagar algún recibo el asunto se complica porque no todo el mundo tiene bizum», explica la alcaldesa recordando además que se trata de un municipio en el que, como ocurre en otros de similar magnitud, vive gente mayor, muchos de los cuales no tienen vehículo con el que desplazarse al lugar más cercano donde hay uno disponible y que, la mayoría de las veces está a varios kilómetros de distancia.

¿Cómo lo hacen ? En su caso hay un autobús (que pone en circulación la Junta de Andalucía) para dos veces por semana en Cortelazor y lleva a los vecinos a Aracena, para que allí puedan utilizar el cajero o hagan las gestiones que tengan que hacer. En este caso como además es gratuito para los vecinos, casi siempre va lleno.

Por ello la inminente puesta en marcha de un dispositivo nuevo en el pueblo que haga que no tengan que desplazarse es algo que celebran desde el Ayuntamiento. «Supone mucha más independencia y solvencia. Y sobre todo que no tengan que depender tanto a la hora de pagar recibos o para enterarse de lo que tienen en el banco», explica la primera edil que lo acoge como una gran noticia para el pueblo. «A ver si nos llega antes de que hagamos la zambomba», bromea.

En su caso el municipio, pese a los pocos habitantes que hay, tiene, según dice, «de todo». Hay farmacia, médico, tienda, bares y colegio (aunque en él sólo estudian quince niños). Por ello la alcaldesa, que recuerda que han puesto en marcha una campaña para que lleguen más niños y así evitar el cierre del centro educativo, afirma que tienen «los servicios cubiertos» reivindica un aumento de los trabajadores sociales que tienen que atender a varios pueblos a la vez y a veces resultan insuficientes.

No es el único

El caso de Cortelazor no es el único de los pequeños pueblos que no tienen cajero electrónico en Andalucía. Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía en toda la comunidad hay casi setenta. Concretamente son 68 las localidades, (la mayoría de ellas pedanías o aldeas) que aún no tienen este servicio que se considera básico.

La provincia donde hay más municipios sin cajero es la de Almería, donde se localizan hasta veinte. Le sigue Málaga con un total de 19; después va Huelva con 11; Granada con 9; Córdoba con 4 y Jaén con otros tantos y Sevilla en la que sólo hay uno. Cádiz es la única provincia andaluza donde no hay ninguna localidad que no tenga cajero automático para sacar dinero.

En realidad ya deben ser menos ya que tanto la Junta de Andalucía como algunas diputaciones provinciales están poniendo en marcha campañas para acabar con esa situación y llevar ese servicio básico a los municipios despoblados.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña contra la «exclusión financiera»

En el caso de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña contra lo que denomina la «exclusión financiera» para sufragar los gastos de instalación y funcionamiento de cajeros automáticos que cerró el 31 de octubre con un resultado positivo.

Se trata de una línea de subvenciones, gestionada por Andalucía Trade, que sufraga el 100% de los gastos relativos tanto a la adecuación del inmueble donde se ubica el cajero como a la propia instalación, puesta en marcha, mantenimiento y funcionamiento del servicio. Con ello se pretende cubrir, desde la Administración Pública, un servicio público destinado a pequeños núcleos de población, donde los criterios de rentabilidad no permiten llegar a la iniciativa privada.

Con una dotación total de 300.000 euros, nació como experiencia piloto y las estimaciones técnicas inicialmente apuntaban a la posible instalación de hasta 15 cajeros; sin embargo, las solicitudes presentadas superaron las previsiones iniciales.

En total, las entidades locales han presentado proyectos para 18 núcleos de población, de forma que casi 14.000 vecinos de entornos rurales podrán contar con un punto de acceso al efectivo y a servicios bancarios básicos en sus propios municipios.

La respuesta ha sido, además, territorialmente muy equilibrada, con iniciativas procedentes de cinco provincias andaluzas: Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Se han incluido núcleos rurales de municipios como Alhaurín el Grande, Fuente Palmera, Cúllar Vega, Igualeja, Las Cabezas de San Juan, Sedella, Vejer de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, Alcalá del Río o Medina Sidonia, entre otros, lo que refuerza el carácter vertebrador de la medida.

Igualdad de oportunidades

Es una medida que, según apuntan desde la consejería de Hacienda, «contribuye a reforzar la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, viva donde viva».

Desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social se subraya que esta iniciativa contribuye a combatir la exclusión financiera y a frenar la despoblación rural, facilitando la vida diaria de la ciudadanía, especialmente de las personas mayores, que encuentran más dificultades para utilizar canales digitales y desplazarse a otras localidades para realizar gestiones básicas.

Gracias a la instalación de cajeros en estos núcleos, los vecinos ya no tienen que desplazarse a otros municipios para retirar efectivo, pagar recibos y tributos o consultar saldos y movimientos. De esta forma, ahorran tiempo y dinero, reducen la dependencia de familiares o conocidos y mejora la seguridad al evitar traslados con efectivo. Además, se favorece al comercio local, que aumenta el circulante y se facilitan pequeños cobros y pagos.

El diseño de la Junta subvenciona proyectos no solo en municipios, sino también en núcleos poblacionales dependientes —pedanías, aldeas y núcleos secundarios— de más de 500 habitantes. En muchos casos, estos núcleos están alejados de la cabecera municipal y sus residentes debían desplazarse para retirar efectivo o realizar gestiones básicas.

Es el caso de Villa del Guadalhorce, pedanía de Alhaurín el Grande (Málaga) donde ya se ha instalado un cajero bajo esta iniciativa, y que ha supuesto que los vecinos ya no tengan que desplazarse por carretera a Coín (unos 10 km) o al propio Alhaurín (a unos 11 km). De hecho, la mayoría de las solicitudes presentadas corresponden precisamente a estos núcleos, lo que expande la cobertura real más allá de la cabecera municipal.

El plan puesto en macha por la Diputación de Huelva pretende llegar a los pueblos más pequeños, promoviendo la igualdad y cohesión territorial y mejorando la calidad de vida de la población en cualquier rincón de la provincia.