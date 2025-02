La Cámara de Cuentas de Andalucía detecta mil millones sin justificar en la Junta hasta 2019

La Cámara de Cuentas ha detectado un total de 1.047,16 millones de euros en pagos pendientes de justificar en la Cuenta General de la Junta de Andalucía hasta el año 2019: 986 millones hechos por las consejerías y 61,66 millones realizados por agencias administrativas y de régimen especial. No obstante, esta cifra se reduce un 25% en el primer trimestre de 2021 con la puesta en marcha del plan de reducción de libramientos pendientes de justificar y del decreto-ley 1/2020.

En su informe, el ente fiscalizador explica que la orden de pago con cargo al presupuesto debe ir siempre acompañada de los documentos que acreditan el motivo del pago, pero hay casos en que esta justificación puede ser posterior dentro de un plazo. En este caso recibe el nombre de libramiento con carácter «a justificar».

Libramientos

Así, la Cámara de Cuentas apunta que los libramientos incluidos en la Cuenta General de 2019 «no resultan conformes con la normativa aplicable» y detalla que el 55,2% de estos libramientos tienen su origen en el ejercicio 2012 y anteriores, incluso alguno se remonta a 1987. Este último es el caso de un libramiento por importe de 574.412,55 euros sin «ninguna documentación contable ni justificativa» de hace más de 30 años (1987), pero que para el que se ha dictado resolución de prescripción del derecho a exigir reintegro por el mismo.

Además, del total de estos pagos pendientes de justificar, la mayoría se corresponden con los capítulos 4 y 7 del presupuesto, el de transferencias corrientes (430,4 millones) y el de transferencias de capital (593,07 millones). De igual manera, el 47,21% tienen como destinatario el sector privado y el 52,79% están pendientes de justificar por entidades pertenecientes al sector público.

Además, según el ente fiscalizador, esta cifra de pagos pendientes de justificar puede aumentar porque en la Cuenta General no se han incluido libramientos por un importe de 42,80 millones. A lo que se añade que 140,09 millones no se incluyeron aunque la fecha de vencimiento para ser justificados era el último día del ejercicio. De considerar o no este último día como dentro o fuera del plazo supone un aumento del 12,8% en el importe.

Por otro lado, apunta que que en el ejercicio 2019 se dieron de baja del sistema contable 129 libramientos por 7,31 millones por prescripción, de los que el 92,31% se registraron en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). También señala que el sistema contable Giro «no distingue» entre los dos grandes tipos de obligaciones sujetas a justificación, como sí hacía el anterior, Jupiter.