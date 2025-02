Enorme interés en la inauguración del Museo de Rocío Jurado

La inauguración del Centro de Interpretación Rocío Jurado ha generado una enorme expectación. Las instalaciones que albergan los enseres personales y profesionales de la más grande han abierto por primera vez sus puertas en este acto privado, que se ha celebrado en la noche del pasado sábado, y que ha contado con 500 invitados y la presencia de numerosos medios de comunicación. El próximo jueves abrirá de nuevo sus puertas, esta vez, para todos aquellos que deseen admirar las pertenencias de la cantante.

Tras varias décadas de intentos fallidos, el sueño de Rocío Jurado , la chipionera más internacional, de poseer un museo sobre su figura en su tierra natal se ha visto al fin cumplido . Este sueño no era tan solo de la artista, sino que sus vecinos lo hicieron también propio. Cientos de personas se agolpaban en las inmediaciones del Museo, donde había un importante dispositivo de seguridad, esperando la llegada de los invitados.

No solo había chipioneros, sino también fans de todas las partes de España. «Venimos desde Murcia expresamente para estar aquí y mañana nos volvemos« , comentaba a este medio una de las congregadas a las puertas del Museo. «Soy de Extremadura, estoy veraneando aquí y he venido a ver qué se cuece, para que luego no me lo cuenten», explicaba otra fan que también declaraba sus ganas de ver el interior del Museo cuando abra al público.

Rocío Carrasco saluda a los fans que se congregaron en las inmediaciones del Museo Rocío Jurado Miguel Guerrero

El inicio de la inauguración estaba previsto para las 21:00h., pero desde antes de las 20:30h. comenzaron a llegar los primeros invitados. Los asistentes, tanto invitados como también los profesionales de los medios de comunicación, tuvieron que pasar por diversos controles para poder acceder al Centro de Interpretación.

Rostros conocidos y ausencias

Paulatinamente, fueron llegando el medio millar de personas que habían recibido las correspondientes invitaciones, bien por parte del Ayuntamiento de Chipiona o bien por Rocío Carrasco, hija y heredera universal de la cantante. La apertura del Museo de Rocío Jurado ha estado muy presente en los medios de comunicación en los días previos al sábado. La polémica por las ausencias de la familia Mohedano y Ortega Cano, al no ser invitados, coparon una parte considerable de las informaciones y opiniones de los periodistas.

Quienes sí asistieron fueron personalidades como el Maestro Joao, Valdeperas o Miguel Poveda , entre otros, que fueron muy aclamados. Pero quien se llevó la ovación más grande fue Rocío Carrasco , que llegó unos minutos después de las nueve en punto. Tal fue el recibimiento que, por petición popular y tras atender a los medios, volvió a salir al exterior para recibir de nuevo el cariño de los congregados , que le regalaron una rosa e incluso le pidieron que cogiera un bebé en brazos.

El Museo de la más grande

Ya en el acto de inauguración, Carrasco definió el Museo como un «homenaje al arte, al cante y al poderío de esta tierra, de Andalucía» . Durante su intervención, se dirigió a toda España para pedirles que «vengan a Chipiona y al Museo» con el objeto de que «disfruten y sientan a Rocío Jurado«, terminando su discurso con un «¡Viva la música y viva la Jurado!».

En su intervención, Luis Mario Aparcero, alcalde del Ayuntamiento, agradeció a Rocío Carrasco su predisposición para que «el sueño de su madre salga adelante« . «Decían que no quería abrir el Museo, y hoy se abre«, ha comentado el alcalde en su discurso, para que en el Museo se pueda escuchar a Rocío Jurado «cantando de por vida».

Rocío Carrasco, Luis Mario Aparcero y Mercedes Colombo, entre otros, cortan la cinta protocolaria Miguel Guerrero

Por su parte, Mercedes Colombo, delegada del Gobierno andaluz en Cádiz en funciones, ha invitado a disfrutar de «este espacio de cultura y amor a la más grande».

Antes de cortar la cinta, Miguel Poveda cantó una copla en honor de la más grande. Tras el protocolario corte de la cinta, la comitiva accedió al interior del Centro de Interpretación. La bendición por parte del rector del Santuario de Regla, fray Juan José Rodríguez, precedió la primera visita del Museo Rocío Jurado.