Afectados protestan por el «bloqueo» de la licencia para ocupar sus viviendas acabadas en Zahara de los Atunes

Corría el año 2016 cuando hasta 168 familias constituyeron una cooperativa para promover un complejo residencial (de viviendas y estudios profesionales) en Zahara de los Atunes, una entidad autónoma perteneciente a la localidad gaditana de Barbate . Invirtieron sus ahorros con la idea de tener un refugio cerca de las kilométricas playas de arena blanca que conforman este paraíso natural. Pero más de cinco años después, aunque las grúas acabaron sus trabajos hace año y medio, sigue sin haber humanos en los inmuebles.

La razón es que no han conseguido la licencia de primera ocupación que concede el Ayuntamiento de Barbate para permitirles entrar a vivir. Mientras los afectados, agrupados en la cooperativa Palacio de Pilas, se sienten víctimas de un bloqueo burocrático , desde la Corporación local alegan que el proyecto de urbanización no cumple todas las condiciones técnicas según la última visita de inspección por lo que no pueden autorizar la ocupación de los inmuebles.

Un grupo de familias afectadas ha perdido la paciencia. El pasado sábado se concentraron frente a la sede del Ayuntamiento barbateño para demandar una solución porque, según aseguran, las viviendas y estudios están terminados desde octubre del año 2020. Desde entonces, cuentan «con sus correspondientes certificados de fin de obras y se han acometido todas las reparaciones que desde hace más de un año nos llevan exigiendo», según el escrito que los afectados han enviado a este periódico. Además, solicitan al Consistorio el informe completo sobre las «posibles deficiencias encontradas en la urbanización , para poder subsanarlas a la mayor brevedad y así poder terminar con esta pesadilla».

La depuradora de la discordia

Los afectados se quejan de que están viviendo una odisea y culpan del «bloqueo» al Ayuntamiento. La primera vez que se solicitó la licencia de primera ocupación «se nos negó, aludiendo a que faltaba por hacer una depuradora que llevara las aguas residuales a la estación de la Cántara, trabajo que se hizo y pagó nuestra cooperativa, sabiendo todos que de esta depuradora se iba a beneficiar parte de la red de saneamiento del pueblo». Una vez concluida, Aqualia, empresa que gestiona el suministro de agua potable en la localidad, tras visitar la depuradora y la red de aguas fecales y pluviales de la urbanización, concluye que «no está en condiciones y que hay que cambiarlas».

Para los cooperativistas, esto se ha convertido en la obra de nunca acabar. « Cada cierto tiempo y una vez que arreglamos lo que nos piden, solicitan una nueva cosa y así sucesivamente».

En el Ayuntamiento de Barbate, en cambio, tienen una visión muy diferente. Su alcalde, Miguel Molina , de partido Andalucía por Sí, explica a ABC que «tenemos que hacer las cosas bien porque hay filtraciones de nivel freático a través de las tuberías de saneamiento». Asegura que las tuberías no estaban suficientemente aisladas amparándose en informes técnicos y por esta razón no se ha dado la licencia de primera ocupación.

«Por mucha presión que hagan, yo no voy a firmar nada si los informes de los técnicos son desfavorables y la obra no está ejecutada con todas las garantías. Cuando esté todo correcto, ahí estaré yo firmando, pero hasta que no sea así tengo que dar todas las garantías a los vecinos y a ellos mismos», señala el regidor.

Más temas:

Barbate

Abastecimiento