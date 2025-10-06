Juzgan desde este lunes al presunto yihadista que mató a un sacristán en Algeciras

Este lunes la Audiencia Nacional comienza a juzgar Yassine Kanjaa, presunto yihadista que protagonizó el ataque de Algeciras, que acabó con la vida del sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia y con varios heridos en enero de 2023.

La Fiscalía pide para él 50 años de cárcel, más concretamente 25 años por un delito de asesinato terrorista, 15 años por otro delito de asesinato terrorista en grado de tentativa y 10 años por un delito de lesiones terroristas.

En su escrito de acusación, según recoge Europa Press, el fiscal relata que el 25 de enero de 2023, sobre las 18.30 horas, Kanjaa entró en la iglesia de San Isidro de Algeciras y allí increpó a una persona que se encontraba en su interior, diciéndole: «¿Por qué crees en una escayola?», mientras señalaba una imagen de la Virgen.

La Fiscalía reclama 50 años de cárcel

«Después cogió una Biblia y la golpeó contra un banco. Yassine salió de la iglesia sobre las 18.45 horas gritando 'El mundo se va a acabar' y 'Allah'», apunta la Fiscalía, que señala que después se dirigió a su casa, apagó su teléfono móvil y cogió «un machete de grandes dimensiones que guardaba habitualmente bajo su cama».

Sobre las 19.00 horas, en la calle Cristóbal Colón, se cruzó con un hombre y lo acometió por la espalda, propinándole un golpe a la altura de la ceja derecha, rompiéndole las gafas. «Luego lo golpeó en el hombro y en el pecho mientras le gritaba 'Tú trabajas para la magia' y le enseñó el machete que llevaba bajo sus ropas», indica el escrito, que añade que el hombre huyó del lugar.

Un cuarto de hora después, según la Fiscalía, Kanjaa regresó a la iglesia de San Isidro y entró blandiendo el machete. «En ese momento se estaba celebrando misa, a la que asistían unas diez personas. Yassin se dirigió al altar y el sacerdote que oficiaba la misa intentó salir por el pasillo central de la iglesia. Yassine lo persiguió y lo golpeó, provocando que éste cayese al suelo en el mismo pasillo», explica el escrito.

Guardaba el machete en su domicilio

Según describe el fiscal, Kanjaa le asestó con fuerza un golpe con el machete en la nuca. A continuación, salió de la iglesia de San Isidro y se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la Plaza Alta, separadas por unos 200 metros. Entró a las 19.28 horas en el patio del templo, donde se encontraba el sacristán.

«Yassine se fue hacia él y comenzó a golpearlo con el machete», relata la Fiscalía, que explica que el religioso intentó protegerse con una silla y salió del patio de la iglesia a la Plaza Alta, mientras Yassine lo perseguía y lo golpeaba con el arma.

Entonces, el sacristán asesinado cayó al suelo en mitad de la plaza. Kanjaa «se dirigió a él y le propinó dos golpes fuertes con el machete, uno en el cuello y otro en la cabeza, ocasionándole las lesiones que le produjeron la muerte», señala.

Proceso de radicalización

«Yassine fue entonces hacia el Santuario Nuestra Señora de Europa y golpeó reiteradamente la puerta, que se encontraba cerrada. Después continuó por la calle Murillo, hasta el denominado Mirador del Muro. Durante este trayecto blandió el machete. Finalmente dejó en este lugar el machete en el suelo y se arrodilló, momento en el que fue detenido por agentes de la Policía Local de Algeciras que habían acudido al lugar, alertados por los testigos que presenciaron los hechos anteriores», concluye.

El Ministerio Público destaca que Kanjaa había «experimentado en los meses anteriores a la agresión un proceso de radicalización, asumiendo las tesis más rigoristas del islam, que defienden la incompatibilidad de esta religión con los principios y valores de otras religiones y la necesidad de actuar para favorecer su eliminación y la de los musulmanes que no siguen los preceptos de su religión».

De esta forma, Kanjaa «eligió los lugares de su acción, dos templos de la iglesia católica», agrediendo a un «sacerdote y un sacristán en estas dos iglesias, con la intención de ocasionarles la muerte y con la finalidad de aterrorizar a los cristianos».

El presunto culpable presentaba un cuadro psicótico

La Fiscalía recuerda que Kanjaa presentaba un cuadro psicótico que le provocaba delirios y de probable filiación esquizofrénica. «En el momento de tener lugar los hechos presentaba una descompensación psicótica aguda con importante grado de implicación afectiva y conductual, que afectaría muy severamente a sus capacidades volitivas e intelectivas», apunta el fiscal, que sin embargo deja claro que «sus capacidades volitivas e intelectivas no estaban totalmente anuladas por su enfermedad».

Fuentes fiscales han indicado que «la afectación de sus facultades intelectivas y volitivas, aún siendo severa, no era completa», por lo que aprecian «la eximente de anomalía o alteración psíquica como incompleta».

Cabe recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó que será en el juicio oral cuando se determine si Kanjaa es imputable o no debido a sus 'padecimientos psíquicos'.