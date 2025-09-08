Suscríbete a
«Hay un aumento generalizado del consumo de sustancias tóxicas y agrava muchísimo la enfermedad mental»

Matilde Blanco, directora del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía, asegura que esta iniciativa da una respuesta pragmática, coherente y sincrónica a las nuevas demandas de la sociedad

«Me preocupa mucho que la esperanza de vida de las personas con trastornos mentales graves sea menor que la de la población general»

El 70% de las personas con trastornos de salud mental grave también presenta algún tipo de adicción

Matilde Blanco, directora del Plan Estratégico para la Salud Mental y Adicciones (PESMA). maría guerra
José María Aguilera

La salud mental es uno de los principales desafíos de la sanidad. Desatendida históricamente, en estos últimos años se ha proyectado la luz suficiente para ponerla en el foco; ahora, 'sólo' falta trabajar para ofrecer la debida atención a los pacientes que sufren estar ... enfermedades silentes y estigmatizadas.

