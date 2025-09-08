Suscríbete a
El 70% de las personas con trastornos de salud mental grave también presenta algún tipo de adicción

El nuevo Plan Estratégico andaluz incide en que el consumo de sustancias son reflejo, causa y/o consecuencia de estas enfermedades

Matilde Blanco: «Hay un aumento generalizado del consumo de sustancias tóxicas y agrava muchísimo la enfermedad mental»

La perspectiva de género también se aplica en este Plan Estratégico
José María Aguilera

La enfermedad mental es el enemigo silencioso, la pandemia del siglo XXI. Un amplio catálogo de calificativos y denominaciones pretende visualizar la delicada situación que padecen hombres y mujeres en una sociedad que ha avanzado a una velocidad mayor de la que podían soportar. ... Una de cada cuatro personas tienen problemas de salud mental, realidad que ha quedado sepultada durante décadas y que aflora en una selva donde verdaderamente los árboles impiden ver el bosque.

