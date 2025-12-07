Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía vive un puente negro en las carreteras con nueve muertos

Los accidentes se produjeron en las provincias de Sevilla, Jaén y Málaga

Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en Jaén

Gran afluencia de tráfico en las carreteras durante el puente de diciembre
Gran afluencia de tráfico en las carreteras durante el puente de diciembre ep

S.A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía ha contabilizado un total de nueve fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas durante el fin de semana del puente de la Inmaculada, según recoge el balance provisional de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) por estas ... festividades, con datos recogidos entre las 15.00 horas de este pasado viernes, 5 de diciembre, hasta las 20.00 horas de este domingo, día 7 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app