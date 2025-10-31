Andalucía reclama que sus aeropuertos no se queden en «un segundo nivel» frente a Madrid o Barcelona

La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central que se impulsen con inversiones reales las infraestructuras pendientes para la conectividad turística de Andalucía, especialmente los aeropuertos y que se lleve a cabo un reparto «más equitativo» de las grandes inversiones de AENA para ... el periodo 2027-2031.

Así se lo ha hecho saber la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda al Gobierno central en una carta remitida a la directora general de Areopuertos en la que se denuncia que Andalucía «no recibe la inversión que le correspondería en función de sus necesidades».

De hecho en esa misiva se deja claro que los recursos y las inversiones se deben distribuir equilibradamente entre territorios como Andalucía, frente a las grandes concentraciones en Madrid/Barcelona. «Para asegurar que los aeropuertos andaluces no queden «de segundo nivel», dice el escrito remitido al Ministerio que insiste en pedir un «informe detallado y valorado», desglosando por cada aeropuerto las inversiones y acciones previstas.

La misiva, a la que ha tenido acceso ABC, solicita una mayor concreción y detalle de las inversiones a acometer ya que, según se denuncia, el desglose de inversión por aeropuertos no está disponible públicamente. De hecho, según se insiste, las únicas referencias son las emitidas por notas de prensa, sin indicar el importe a invertir en cada aeropuerto, por lo que imposibilita realizar un estudio detallado por parte de la Consejería para conocer la situación de los aeropuertos.

En este sentido Fomento reclama mejoras prácticamente en todos los aeropuertos: los de Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Jerez y Córdoba así como Huelva.

De hecho, se demanda no solo que los aeropuertos andaluces recuperen vuelos internacionales, si no que aumenten las rutas, para soportar el tejido turístico de la región.

Y también se pide que AENA «tenga sensibilidad especial» hacia aquellas aerolíneas que operan en los aeropuertos, para facilitar acuerdos que beneficien a las infraestructuras andaluzas. Así la Junta quiere una mayor celeridad en la tramitación de las autorizaciones y resoluciones dependientes de AENA y recuerda que la norma estipula que Aena debe consultar a las comunidades autónomas para que puedan remitir sus consideraciones.

Sevilla y Málaga

En el caso del aeropuerto de Sevilla se reclama una inversión «visible y proporcional», pues en el plan 2027-2031, Sevilla queda relegada a «mejoras menores». El plan de inversiones no contempla una ampliación real de la capacidad sino sólo intervenciones de mantenimiento o pequeñas mejoras, por lo que se solicita que dicho plan incluya su amplia-ción operativa

Por ello la Junta aboga por reforzar las actuaciones de ampliación de la terminal de pasajeros y la mejora de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. También priorizar la conexión intermodal con la red ferroviaria mediante enlace directo con la estación de ferrocarril de Santa Justa. Incrementar la capacidad del área de carga para potenciar su papel como hub logístico del sur peninsular es otra de las reclamaciones a la que se suma la ampliación de zonas de control y servicios. También se solicita que en las próximas inversiones se incluya la ampliación del control de seguridad, de aparcamientos, nueva pasarela, edificio de bomberos, mejo- ras terminales, etc.

En cuanto al aeropuerto Málaga-Cosa del Sol Fomente reclama la revisión del plan de capacidad ante el crecimiento previsto de la demanda turística, ampliando de infraestructura para duplicar la terminal, con capacidad para atender hasta 36 millones de pasajeros, ampliando salas, controles y calles de rodaje.

La mejora de accesos viarios: se demanda construir de forma urgente el «Acceso Norte» al aeropuerto desde la autovía A-7 y el impulso a la sostenibilidad energética mediante la instalación de plantas fotovoltaicas adicionales están también entre las reclamaciones autonómicas.

Para el aeropuerto de Granada–Jaén Federico García Lorca se solicita una mayor inversión estructural, no solo de mantenimiento. Los 22 millones de euros planeados entre 2027-2031 se consideran insuficientes y no contemplan ampliaciones de pista y de las zonas de em- barque, que permita operaciones con aeronaves de mayor capacidad.

Por ello la Junta apuesta por implementar mejoras tecnológicas en la instrumentación y sistemas de navegación aérea, aumentar la inversión destinada a la atracción de nuevas rutas nacionales y europeas, recuperación y fidelización de vuelos, e incremento de frecuencias, con lo aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia y La Coruña.

También se pide la mejora de los controles de seguridad y accesos y de la intermodalidad del aeropuerto, conexiones y accesibilidad para el usuario.

Almería

Para el aeropuerto de Almería se reclama la ampliación de la infraestructura de la terminal, mejora de la pista para adaptarse al crecimiento y estándares modernos, para evitar que el aeropuerto no se quede obsoleto respecto a tamaño, servicios y operatividad.

Igualmente se solicita un plan de refuerzo de la terminal para el tráfico estacional, el impulso de la carga hortofrutícola para exportación de productos agrícolas. Y también una mejora de la conectividad aérea con nuevas rutas, incremento del número de asientos, y aumento de destinos internacionales, así como una mejora de las frecuencias y reducción de precios y en la intermodalidad del aeropuerto, conexiones y accesibilidad para el usuario.

En cuanto a Jerez de la Frontera, la Junta reclama ampliar y diversificar las rutas internacionales y la recuperación de conexiones con mer- cados emisores tradicionales como Alemania o Bélgica, así como abrir nuevas rutas hacia Reino Unido, Irlanda, Países Nórdicos, Italia y Francia.

También una mayor inversión en infraestructuras y mejoras operativas: como ampliación de terminal, modernización de instalaciones, servicios al pasajero o estabilidad en las operaciones y afrontar la estacionalidad e incremento de frecuencias domésticas y conexiones internas, así como reducción de precios, con especial mención a las tasas aeroportuarias. O la mejora de las conexiones terrestres con el aeropuerto, para garantizar la accesibilidad de los usuarios desde toda la provincia.

Para el de Córdoba se reclama evaluar la ampliación de la pista para vuelos regulares, incluyendo rutas internacionales, para que tenga mayor conectividad aérea. Esto incluye la modernización de terminales, y plataformas para hacer viable la ampliación del tráfico de pasajeros y carga.

También conexiones comerciales permanentes y nuevas rutas estables, no solo estacionales, promoviendo que las aerolíneas tengan incentivos o condiciones para operar desde Córdoba. Y que se continúe el proyecto para el desarrollo de nuevos aparcamientos, actualmente en elaboración o la implementación de puntos de control de pasaportes y aduanas para poder operar vuelos internacionales.

También se pide el uso para otros fines, como actividad logística, formativa o de hangares, más allá del tráfico de pasajeros, la mejora en la conexión terrestre y servicios de acceso: con una mejor conectividad entre la ciudad de Córdoba y el aeropuerto (transporte público, accesos rodados) para facilitar su uso.

En el caso concreto del Aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva, se reclama la revocación de la decisión de retirar la declaración de «Interés General» y que aeropuerto recupere dicha calificación, para asegurar financiación estatal y garantías administrativas. También servicios de transporte lanzaderas por carretera con para asegurar la accesibilidad al transporte aéreo de la provincia, dadas las deficiente conexiones ferroviarias actuales.

En general entre las reclamaciones se encuentran el refuerzo de la coordinación con la Consejería de Turismo para promoción de rutas, la promoción de un fondo para promoción de conectividad aérea, la reducción de tasas aeroportuarias durante los ejercicios 2027 a 2031 así como un nuevo plan de incentivos, consensuado con el sector, para que de manera eficiente se potencien los aeropuertos regionales de España.

Por ello la Junta de Andalucía solicita los plazos concretos e indicadores de seguimiento y un cronograma de las actuaciones a desarrollar.