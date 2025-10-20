Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía roza ya los 11 millones de pasajeros internacionales en sus aeropuertos este año

Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor con 2,4 millones de viajeros

Alemania y Francia retroceden levemente en el mes de septiembre

Colas para los accesos en el aeropuerto de Málaga
Colas para los accesos en el aeropuerto de Málaga EP
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía ha alcanzado en septiembre los 10,86 millones de pasajeros internacionales en sus aeropuertos, tras sumar 1,38 millones ese mes. Según los datos publicados este lunes por Turespaña, la cifra registrada supone un crecimiento del 4,2% respecto al mismo mes de ... 2024, al igual que ocurre en el acumulado desde enero, que ha experimentado un crecimiento del 7,9% respecto al año anterior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app