Andalucía recibirá 29.390 millones de euros de las entregas a cuenta del Estado en 2026, un 7% más

El buen ritmo de la economía española, que se plasma en el aumento de los impuestos que se recauda, permitirá a Andalucía recibir la mayor cantidad de anticipos del Estado. En 2026, Andalucía obtendrá 29.390 millones de euros a través de las denominadas ... entregas a cuenta, unos 2.000 millones de euros más que en 2025. El actual sistema de financiación autonómica, en vigor desde 2009 y pendiente de reforma desde 2014, se basa en la entrega de unos anticipos a los territorios calculadas sobre previsiones de ingresos tributarios del Estado, ya que las comunidades tienen participación en impuestos como el IRPF o el IVA.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla una revisión al alza de las entregas a cuenta (EECC) que recibirán en el ejercicio 2026. Los territorios percibirán un total de 157.730 millones el próximo ejercicio en ese concepto, por lo que se bate un nuevo récord en los recursos que reciben los territorios. Una cifra que es un 7% superior a la que les fue entregada en 2025, tal y como ha anunciado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha sido revisada al alza con respecto a la anunciada el mes de julio por el buen comportamiento de la economía española.

En el caso de Andalucía, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 29.390 millones, un 7% más que en 2025. Una revisión favorable para las arcas autonómicas que evidencia el compromiso del Ejecutivo con las comunidades autónomas, que son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia, según ha explicado el Gobierno en una nota de prensa.

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada territorio de manera individualizada, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024. Uniendo ambas cifras, las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla percibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación.

Ajustes por la liquidación de 2024

Sumando ambos conceptos, Andalucía percibirá en recursos del sistema de financiación 30.725 millones de euros. Es decir, un 7,9% más que en el anterior ejercicio. Lo que supone otro récord y reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Ejecutivo.

María Jesús Montero también ha comunicado a las comunidades el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028. Un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1%. Esto significa que no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos. Esto permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio.

Según el Gobierno, el beneficio de esta senda para Andalucía será de 234 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población. En 2027, el margen fiscal subirá a los 244 millones, y en 2028 alcanzará los 253,6 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 731 millones de euros extra que podrá destinar al Estado del Bienestar.