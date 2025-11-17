Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

Andalucía recibirá 29.390 millones de euros de las entregas a cuenta del Estado en 2026, un 7% más

El aumento de la recaudación eleva los ingresos que percibirán todas las comunidades autónomas

La Junta teme que María Jesús Montero le imponga el modelo del cupo catalán: «Vuelve a reírse de los andaluces»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa ep
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El buen ritmo de la economía española, que se plasma en el aumento de los impuestos que se recauda, permitirá a Andalucía recibir la mayor cantidad de anticipos del Estado. En 2026, Andalucía obtendrá 29.390 millones de euros a través de las denominadas ... entregas a cuenta, unos 2.000 millones de euros más que en 2025. El actual sistema de financiación autonómica, en vigor desde 2009 y pendiente de reforma desde 2014, se basa en la entrega de unos anticipos a los territorios calculadas sobre previsiones de ingresos tributarios del Estado, ya que las comunidades tienen participación en impuestos como el IRPF o el IVA.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app