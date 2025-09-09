Andalucía presenta su nueva Ley de Vivienda: más construcción, más suelo, más facilidad y más seguridad

El Gobierno andaluz no tiene una preocupación, sino una «obsesión», por solucionar este reto. Solventar el problema de la vivienda, de la pérdida de ese derecho de muchos ciudadanos para acceder a un hogar digno, se encuadra entre los grandes objetivos de la Junta de Andalucía.

Este martes se ha presentado el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda que mañana miércoles se llevará al Consejo de Gobierno para iniciar el trámite parlamentario. La normativa descansa sobre varios pilares: construir más vivienda liberando más suelo, ofrecer mayor seguridad y facilitar el acceso con agilidad y simplificación administrativa.

«Lo primero que tenemos claro desde el Gobierno de Andalucía, es que tenemos un reto y llegamos tarde. Es el reto de la vivienda, de dar la posibilidad de un acceso a la ciudadanía a una vivienda digna. Llevamos una década y media en la que no se han hecho las reformas oportunas. Y en esos últimos siete años, lejos de solucionar el problema, se ha agravado», apuntaba el presidente del Ejecutivo regional, Juanma Moreno, durante la presentación en el Palacio de San Telmo en un evento que reunió a numerosos representantes del sector.

Creación de una bolsa de suelo público

«Con estas medidas buscamos soluciones que sean realistas y sensatas, basadas en la experiencia. Andalucía tiene un problema de falta de vivienda y hay una desproporción entre oferta y demanda». Se calcula que faltan entre 150.000 y 200.000 viviendas. «Entre otras cosas, porque no se construyen las suficientes viviendas desde hace muchos años, así que encarece la que ya hay y la hace prácticamente inaccesible».

«Es insostenible, desde el punto de vista social y también económico. Es terrible que no se pueda acceder a un derecho básico y fundamental, tanto los jóvenes como las familias. Han perdido el derecho a vivir en su ciudad, en su pueblo, no se lo pueden permitir porque no hay vivienda», lamenta Moreno.

Por ello, «hay que poner más viviendas en el mercado para casar oferta y demanda. Para ofrecer opciones y que no sigan subiendo los precios». Señala que «la Ley Lista ya fue un salto para quitar burocracia y simplificar», a lo que sumó «la aprobación este año de un decreto ley de medidas, urgentes que ha sido un plan de choque para construir 20.000 VPO (Viviendas de Protección Oficial) en los próximos cinco años, el doble de lo que veníamos haciendo».

A su vez, «unos 250.000 andaluces se han beneficiado del paquete fiscal de Andalucía, que le ha bajado los impuestos. Por ello, se ha multiplicado por cuatro la promoción de vivienda protegida en los últimos seis años».

En Consejo de Gobierno se aprobará este miércoles la revisión del proyecto de Ley de Vivienda y es que «nuestra obsesión es generar más vivienda protegida en venta y alquiler». Espera que en sede parlamentaria, la norma se enriquezca y que «vaya rápido».

Con ella se logrará que haya «más suelo para vivienda protegida y asequible», con la creación de una «bolsa de suelo público» y las gestiones para que afloren «suelos de reserva ya urbanizados». También «será posible el cambio de uso de suelos de oficinas y otros para hacer vivienda protegida y se fomentarán los planes municipales de vivienda y el uso de suelo público, para que al menos el 25% sea para vivienda protegida».

Como novedad, anunciaba la «creación de un portal de vivienda protegida, para que ciudadanos tengan más información y transparencia».

«La ley se aprobará en esta legislatura y cuenta con el apoyo de todos los sectores. Es una ley muy municipalista y son muy importantes los ayuntamientos. La aportación de alrededor de 50 entidades ha sido fundamental para responder a las demandas», agradecía continuamente el presidente. «Tuvo 605 alegaciones de las que se incluyeron un 80%, aportando matices a la ley», y es que la «cooperación y el consenso», entre consistorios de diferentes ideologías y entidades con matices distintos, ha sido fundamental para afrontar este problema común.

Más suelo para vivienda

«Andalucía es pionera en tomar decisiones que benefician a la sociedad. Impulsa y garantiza el acceso a la vivienda» aunque «no hay varitas mágicas, hay que hacer mucha pedagogía. No hay soluciones de hoy para mañana. Estamos sembrando para que dé sus frutos en los próximos meses y años».

Destacaba que «el intervencionismo (del Gobierno central) no ha funcionado. Son precios cada vez más caros y menos vivienda, hemos contenido la oferta». Por lo que «hay que dar seguridad jurídica, que se simplifiquen los trámites burocráticos, quitar presión fiscal, dar facilidades para que los pisos puedan salir al mercado... pero estamos en el camino correcto para dar solución a uno de los grandes retos de la sociedad en este siglo XXI».

La Ley de Vivienda «nace con respaldo y solvencia» porque «esto no es un logro del Gobierno de Andalucía, que es un instrumento, sino de la sociedad andaluza en su conjunto».