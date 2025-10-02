Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía pide «más diálogo» en vivienda y anuncia que presentará alegaciones al nuevo Plan Estatal

Rocío Díaz lamenta que se haya presentado el borrador «sin debate previo con las comunidades autónomas»

La Justicia de Andalucía se rebela por la falta de medios ante las nuevas competencias de Violencia de Género

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en la reunión en el Ministerio de este jueves
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en la reunión en el Ministerio de este jueves ABC
E. Barba

E. Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido hoy en Madrid a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, donde ha anunciado que Andalucía presentará alegaciones en tiempo y forma al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ... después de que se haya hecho público un borrador «sin debate previo con las comunidades autónomas», que aportan una parte importante de la financiación, además de ser las administraciones competentes en materia de vivienda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app