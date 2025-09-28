Suscríbete a
Andalucía, a la cola en revisiones cardíacas y prevención de enfermedades valvulares

Un estudio revela que un tercio de los mayores de 60 años nunca se ha hecho una revisión y que la comunidad es la que menos utiliza la auscultación con fonendoscopio en atención primaria

Un paciente es atendido en un centro médico
Un paciente es atendido en un centro médico SESCAM
Rafael Aguilar

Sevilla

Andalucía es la comunidad autónoma con menor concienciación y prevención frente a las enfermedades valvulares del corazón, según el Estudio Nacional sobre conocimiento, prevención y diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares elaborado por la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas, Anticoagulados y Adultos con ... Cardiopatías Congénitas (AEPOVAC). La investigación, hecha a partir de encuestas a mayores de 60 años en toda España, se enmarca en la campaña del Día Mundial del Corazón, que se celebra el próximo 29 de septiembre bajo el lema «No pierdas un latido».

