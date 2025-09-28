Andalucía, a la cola en revisiones cardíacas y prevención de enfermedades valvulares

Andalucía es la comunidad autónoma con menor concienciación y prevención frente a las enfermedades valvulares del corazón, según el Estudio Nacional sobre conocimiento, prevención y diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares elaborado por la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas, Anticoagulados y Adultos con ... Cardiopatías Congénitas (AEPOVAC). La investigación, hecha a partir de encuestas a mayores de 60 años en toda España, se enmarca en la campaña del Día Mundial del Corazón, que se celebra el próximo 29 de septiembre bajo el lema «No pierdas un latido».

En Andalucía, un 33% de los encuestados asegura no haberse sometido nunca a una revisión cardíaca, mientras que el 32% señala que en su centro de salud no se recurre a la auscultación con fonendoscopio, una prueba básica para detectar posibles valvulopatías. Además, el 6% de los mayores reconoce que recurre a familiares y conocidos para informarse sobre estas dolencias, el porcentaje más alto de España, lo que aumenta el riesgo de recibir información inexacta o incompleta.

El estudio refleja también un menor conocimiento sobre factores de riesgo como el colesterol, ya que Andalucía es la comunidad donde menos personas mayores han oído hablar de la diferencia entre colesterol «bueno» y «malo».

En el conjunto del país, solo tres de cada diez mayores de 60 años han oído hablar de las valvulopatías y apenas el 38% identifica correctamente a las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de mortalidad en España. A ello se suma que un 24% nunca se ha hecho una revisión y un 22% asegura que su médico de cabecera no le ha auscultado. «Los resultados nos llevan a concluir que es necesario seguir implementando campañas de concienciación para pasar cuanto antes a la acción», subraya Cecilia Salvador, presidenta de AEPOVAC.

Cada año, las enfermedades cardiovasculares provocan más de 20,5 millones de muertes en todo el mundo. La campaña de este año, bajo el lema #EscuchaATuCorazón, busca recordar la importancia de la prevención y de los cuidados que salvan vidas.